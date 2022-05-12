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Polêmica

Após cobrança de Felipe Neto, deputado diz que sua mulher fez comentário 'infeliz'

Sonaira Barbosa, casada com Beto Pereira, fez deboche em post do youtuber sobre ameaças que a mãe vem sofrendo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 10:08

O youtuber Felipe Neto
O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto
O youtuber e influencer Felipe Neto expôs nesta quarta-feira, 10, em sua rede social que a mulher do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) debochou do fato de sua mãe, Rosa Esmeralda Neto, ter recebido ameaças.
Felipe Neto também questionou se a opinião de Beto Pereira é a mesma de sua mulher, Sonaira Barbosa. "Gostaria de saber se é essa também a sua posição, como representante do povo do Mato Grosso do Sul", disse o youtuber.
Em nota à imprensa, o deputado afirmou que é "radicalmente contra a violência, mesmo em redes sociais". "Não compactuo com ataques às pessoas por discordar de suas opiniões. O desrespeito à mãe de uma figura pública ou não, que está sofrendo ameaça, é reprovável. Foi um comentário infeliz e desnecessário. Qualquer tipo e forma de intolerância tem que ser combatido dentro e fora de casa. No que cabe a mim, peço sinceras desculpas à mãe do Felipe Neto", disse.

AMEAÇAS

Nesta terça-feira, 10, o influencer compartilhou nas redes sociais um print com mensagens enviadas pelo WhatsApp para sua mãe, Rosa. "Sua hora vai chegar, Rosa. Está achando que os seus filhos vão te livrar dessa? Vou destruir a sua vida custe o que custar. E vai ser logo", disse a pessoa com identidade não revelada. Ao final, ainda foram proferidas ofensas.
No início deste ano, Felipe contou ao Estadão que vem sofrendo perseguição. "O que eles fazem comigo todos os dias, eu não desejo a ninguém. Fui falsamente associado com pedofilia, corrupção de menores, crime contra a segurança nacional, entre diversas outras coisas. Uma nojeira sem fim e que bota em risco minha vida e da minha família."

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