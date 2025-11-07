Editorias do Site
Redes Sociais

Após 11 anos juntos, Gloria Groove e Pedro Lopes se casam em São Paulo

Casal celebrou o casamento civil em São Paulo. Eles preferiram uma comemoração mais intimista, cercada por familiares e amigos próximos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:21

Gloria Groove e Pedro Lopes se casam em São Paulo
Gloria Groove e Pedro Lopes se casam em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@gloriagroove/@pedroluvida

Daniel Garcia, conhecido artisticamente como Gloria Groove, oficializou a união com o artesão Pedro Lopes, com quem mantém um relacionamento há uma década.

O casal celebrou o casamento civil em São Paulo. Eles preferiram uma comemoração mais intimista, cercada por familiares e amigos próximos.

Nas redes sociais, Gloria compartilhou o momento especial e fez uma declaração ao marido. "São quase 11 anos de amor, carinho, companheirismo, cumplicidade e lealdade ao seu lado. Neste tempo, já fomos tantas pessoas diferentes e já celebramos nosso amor de muitas maneiras, mas dessa vez foi especial: oficializamos nossa união ao lado das pessoas que mais amamos", escreveu.

A artista continuou com os elogios ao companheiro. "O seu jeito de amar é leve, livre, bonito, transparente. Ser amado por você me incentiva a continuar sonhando e realizando. 'Amor como você sempre revela o dom da vida'. Te amo!".

Gloria e Pedro estão juntos desde 2014. Conhecido por sua discrição, o artesão sempre acompanhou o sucesso do artista, que nesta sexta-feira (07) é um dos maiores nomes do pop brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Glória Groove cai do palco em show no Marco Zero de Recife

Glória Groove cai do palco em show no Marco Zero de Recife

Imagem - De Glória Groove a Wesley Safadão: os shows que vão agitar o verão de Guarapari

De Glória Groove a Wesley Safadão: os shows que vão agitar o verão de Guarapari

Imagem - Gloria Groove faz festa que vai de romance a tesão no Rock in Rio

Gloria Groove faz festa que vai de romance a tesão no Rock in Rio

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 16 cuidados com os cabelos antes e depois do treino para evitar danos aos fios

16 cuidados com os cabelos antes e depois do treino para evitar danos aos fios
Imagem - Surfe na ilha de Vitória vira ensaio fotográfico com ondas em locais inéditos

Surfe na ilha de Vitória vira ensaio fotográfico com ondas em locais inéditos
Imagem - Novo álbum de Ludmilla é coleção de baladas R&B sem a menor graça

Novo álbum de Ludmilla é coleção de baladas R&B sem a menor graça