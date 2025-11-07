Casamento

Após 11 anos juntos, Gloria Groove e Pedro Lopes se casam em São Paulo

Casal celebrou o casamento civil em São Paulo. Eles preferiram uma comemoração mais intimista, cercada por familiares e amigos próximos

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:21

Gloria Groove e Pedro Lopes se casam em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@gloriagroove/@pedroluvida

Daniel Garcia, conhecido artisticamente como Gloria Groove, oficializou a união com o artesão Pedro Lopes, com quem mantém um relacionamento há uma década.

O casal celebrou o casamento civil em São Paulo. Eles preferiram uma comemoração mais intimista, cercada por familiares e amigos próximos.

Nas redes sociais, Gloria compartilhou o momento especial e fez uma declaração ao marido. "São quase 11 anos de amor, carinho, companheirismo, cumplicidade e lealdade ao seu lado. Neste tempo, já fomos tantas pessoas diferentes e já celebramos nosso amor de muitas maneiras, mas dessa vez foi especial: oficializamos nossa união ao lado das pessoas que mais amamos", escreveu.

A artista continuou com os elogios ao companheiro. "O seu jeito de amar é leve, livre, bonito, transparente. Ser amado por você me incentiva a continuar sonhando e realizando. 'Amor como você sempre revela o dom da vida'. Te amo!".

Gloria e Pedro estão juntos desde 2014. Conhecido por sua discrição, o artesão sempre acompanhou o sucesso do artista, que nesta sexta-feira (07) é um dos maiores nomes do pop brasileiro.

