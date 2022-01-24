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Luto na TV

Aos 88 anos, morre a veterana atriz Theresa Amayo

Paraense, ela atuou em novelas como "O Rei dos Ciganos" (1966), "Senhora do Destino" (2004) e "Flor do Caribe" (2013)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 16:09

A atriz Theresa Amayo morreu nesta segunda (24), aos 88 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. Ela enfrentava um câncer. A informação foi divulgada nas redes sociais da artista.
Theresa deixa dois filhos e uma neta. A família ainda não informou o horário do velório e do sepultamento.

TALENTO

Theresa iniciou como atriz no teatro na década de 1950. A paraense de Belém esteve também no cinema em filmes como "O Diamante" (1955) e "Fuzileiro do Amor" (1957). Ela atuou na TV Tupi e foi uma das primeiras contratadas da Rede Globo.
Theresa Amayou morreu aos 88 anos na manhã desta segunda-feira (24)
Theresa Amayou morreu aos 88 anos na manhã desta segunda-feira (24) Crédito: Reprodução/ Instagram
Atuou em diversas novelas, como "O Rei dos Ciganos" (1966), "A Rainha Louca" (1967), "Sangue e Areia" (1968), "A Última Valsa", "Pecado Capital" (1975), "Roque Santeiro" (1975), "Senhora do Destino" (2004) e "Flor do Caribe" (2013).
Em dezembro de 2004, Theresa perdeu a filha Lys Amayo, o genro Antônio D'avila e o neto Gianluca. Os três foram vítimas do tsunami na Tailândia que deixou mais de 220 mil mortos.

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