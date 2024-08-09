Aos 49 anos, Buchecha celebra primeira graduação

Cantor Buchecha fez graduação em Marketing Digital Crédito: Reprodução Instagram @buchecha

O cantor disse que precisou parou de estudar ainda na adolescência para começar a trabalhar e conseguir ajudar a mãe. "Hoje, mais uma vez, venho agradecer a Deus por mais uma conquista na minha vida. Lembro que dos 14 para os 15 anos havia parado de estudar para trabalhar e ajudar em casa, pois minha mãe trabalhava sozinha em duas casas de famílias pra sustentar eu e meus irmãos."

Buchecha contou que sempre quis voltar a estudar e iniciou a graduação pouco antes da pandemia. "Voltar a estudar sempre foi um desejo latente em meu coração. Dois anos antes da pandemia dei reinício aos estudos e em seguida ingressei na faculdade pra cursar a disciplina que eu desejava e assim segui até ao fim, cumpri a missão, me formei!"