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Música

Anitta anuncia 'No Más', parceria com o namorado canadense Murda Beatz

Faixa produzida pelo músico ligado ao trap chega na sexta-feira com colaborações de J Balvin, Pharrell e Quavo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 09:26

Anitta causou polêmica após suposta declaração à revista norte-americana
Anitta  Crédito: Divulgação
Anitta está preparando o lançamento da sua primeira colaboração com seu atual namorado, o produtor canadense Murda Beatz --codinome de Shane Lee Lindstrom. Intitulada "No Más", a faixa terá ainda participação de J Balvin, Pharrell e Quavo, e lançamento marcado para a próxima sexta-feira (8).
Nas redes sociais, o músico já compartilhou um teaser de 20 segundos da música, mas que não revela de antemão a participação de Anitta na música, apenas os vocais de Quavo. Antes, Anitta já havia postado também em suas redes socais algumas fotos do clipe dessa parceria.
Depois de fazer mistério sobre a identidade do rapaz em maio, Anitta oficializou o relacionamento com o canadense em 12 de junho, em Los Angeles, e desde então tem exibido mais do seu relacionamento. Antes, Murda também já tinha aparecido em uma festa na mansão da cantora no Rio de Janeiro. O rapaz também apareceu no último Rock in Rio Lisboa, beijando a cantora nos bastidores.
Conhecido pelo seu trabalho no trap, Murda Beatz já trabalhou com nomes como Travis Scott, Gucci Mane, além de Ariana Grande e Drake.
Antes de "No Más", porém, Anitta deve lançar participação com Becky G e com a cantora argentina Tini em "La Loto", que chega na quarta-feira (6).

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