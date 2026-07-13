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Homenagem

Ana Paula Arósio presta homenagem ao dramaturgo Benedito Ruy Barbosa

Atriz atuou nas novelas 'Terra Nostra' e 'Esperança'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 09:45

Ana Paula Arósio durante gravação da novela 'Terra Nostra', da Rede Globo, no porto de Santos.
Ana Paula Arósio durante gravação da novela 'Terra Nostra', da Rede Globo, no porto de Santos. Juca Varella/Folhapress
A atriz Ana Paula Arósio prestou homenagem neste domingo (12) ao autor Benedito Ruy Barbosa, morto na última terça-feira (7), aos 95 anos, devido a complicações de insuficiência renal crônica. A atriz atuou como protagonista em novelas do autor.
"Eu aprendi mais sobre a alma humana, sobre as emoções, sobre o que eu era capaz de fazer como atriz. Ele me ensinou muito e vai deixar muita saudade", disse a atriz em homenagem no Fantástico.
Benedito foi fonte de aprendizado para quem interpretava suas histórias. Os dois trabalharam juntos nas novelas "Terra Nostra" (1999) e "Esperança" (2002), obras que abordaram o contexto da imigração italiana no Brasil.
Na primeira, Ana interpretou a protagonista Giuliana, imigrante italiana que foi tentar uma vida melhor em terras brasileiras. Na produção "Esperança", a atriz foi a jovem sedutora Camille, que se envolve com o personagem de Reynaldo Gianecchini.
Como seus protagonistas, Ruy Barbosa foi um homem do campo, e sua vida, uma saga de lutas e sucessos. Talvez por isso, costumava falar da história de seus personagens com a voz embargada, olhos marejados, muitas vezes sem segurar as lágrimas. Não foram poucas as vezes em que familiares se depararam com ele chorando diante de uma cena que acabara de escrever.
Ruy Barbosa foi autor de "Cabocla", "Os Imigrantes", "Paraíso", "Pantanal", "Renascer", "O Rei do Gado", "Terra Nostra" e de outras das mais de 20 novelas, que foram inspiradas por suas vivências.

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