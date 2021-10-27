Ana Maria Braga recebe alta de hospital após sofrer queda em casa

Apresentadora estava internada desde domingo
Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 11:26

Apresentadora Ana Maria Braga sofre queda e é substituída no Mais Você desta segunda-feira (25) Crédito: @anamaria16 no Instagram
A apresentadora Ana Maria Braga, 72, recebeu alta do Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, na noite desta terça-feira (26). Ela havia sido internada no último domingo (24) após sofrer uma queda na cozinha de sua casa e ter batido a cabeça.
O comando do programa Mais Você (Globo) foi assumido por Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que deram a notícia da alta na manhã desta quarta-feira (27). "Ótima notícia. Ana Maria já teve alta e está em casa, graças a Deus. Beijo, Ana Maria. A gente segue aqui", disse a repórter.
"O que aconteceu, vamos relembrar. Ela caiu no domingo em casa, ali na cozinha. Está tudo bem com ela, por isso os médicos liberaram. Ontem à noite, a Ana já voltou para casa. Então está vendo a gente com certeza. Beijo", completou Battaglini.
A veterana precisou ser substituída na segunda-feira (25). Na ocasião, Battaglini explicou que "a Ana levou um tombo em casa ontem [no domingo]. Ela está se recuperando e está bem". Morete acrescentou que ela foi encaminhada ao Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde ficou internada em observação.
Battaglini completou que não teve nenhuma fratura, mas fez uma tomografia e o médico achou melhor mantê-la hospitalizada por alguns dias. "Queda são comuns em qualquer fase da vida. A Ana não fraturou nada nem se cortou, mas era preciso um exame mais minucioso, então ela fez uma tomografia", disse.

Veja Também

Babu Santana anuncia noivado com Livia Nascimento

Juliette diz que já gastou quase toda grana do BBB: 'Para a família'

Britney Spears diz que família a machucou e quer 'justiça'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga Famosos
