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Ana Maria Braga está com Covid e se ausenta do Mais Você

Apresentadora retorna de gravação de projeto no Havaí e volta ao programa após recuperação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 11:48

Ana Maria Braga desabafa sobre estado de saúde do filho
Ana Maria Braga desabafa sobre estado de saúde do filho Crédito: Reprodução/Rede Globo
Ana Maria Braga está ausente do Mais Você (Globo) nesta quarta-feira (6) -e talvez até o fim da semana. O motivo já é um conhecido da apresentadora. Ela testou positivo para Covid mais uma vez.
Quem a substitui é Talitha Morete e Fabrício Battaglini, que anunciaram o diagnóstico de Ana.
"Ela acordou com sintomas de gripe e rouquidão. Fez o teste hoje cedo e deu positivo. Ela ficará afastada até o teste negativar, mas está bem e em casa", disse Fabrício.
A dupla ressaltou que a apresentadora está com as vacinas em dia e que os protocolos da Globo a impedem de comparecer ao estúdio.
Ana passou alguns dias no Havaí para a gravação de uma série para o programa. Antes de chegar ao destino final, ela fez escala em Miami e Los Angeles.

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