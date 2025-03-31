Ana Maria Braga deve se casar em capela de sua fazenda no interior de SP

A capela onde Ana Maria Braga, 75, pretende se casar em breve com Fábio Arruda, 54, tem 400 imagens de santos.

O templo fica em uma fazenda da apresentadora, em Atibaia, no interior de São Paulo, e já foi mostrado em reportagens da Globo. Ele foi erguido durante a pandemia como uma homenagem à santa católica de sua devoção, Nossa Senhora de Fátima.