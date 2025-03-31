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Casamento

Ana Maria Braga deve se casar em capela de sua fazenda no interior de SP

Casal preparava celebração discretamente, mas possível data e número de convidados foram noticiados antes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Março de 2025 às 14:14

Ana Maria Braga comemorando o aniversário do namorado, o jornalista Fábio Arrud
Ana Maria Braga comemorando o aniversário do namorado, o jornalista Fábio Arrud Crédito: Instagram/@brunoastuto
A capela onde Ana Maria Braga, 75, pretende se casar em breve com Fábio Arruda, 54, tem 400 imagens de santos.
O templo fica em uma fazenda da apresentadora, em Atibaia, no interior de São Paulo, e já foi mostrado em reportagens da Globo. Ele foi erguido durante a pandemia como uma homenagem à santa católica de sua devoção, Nossa Senhora de Fátima.
Ana Maria Braga e Fábio Arruda devem subir ao altar no dia 4 de julho. Segundo a revista Veja, famosos como Xuxa, Angélica, Luciano Huck, Ivete Sangalo e Sabrina Sato estão entre os convidados.

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