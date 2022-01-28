Ana Lucia Torre não renova contrato com Rede Globo após 18 anos

Recentemente, Ana Lúcia Torre atuou em "A Dona do Pedaço", outra novela de Walcyr Carrasco Crédito: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Após atuar por 18 anos em diversas novelas da TV Globo, Ana Lucia Torre, de 76 anos, deixa de ter contrato fixo com a emissora.

A atriz, que atua em "Quanto Mais Vida Melhor!" atualmente, só vai trabalhar por obra contratada a partir de agora. A informação foi publicada pela colunista Patrícia Kogut, no jornal "O Globo".

Sem contrato fixo, a artista tem mais flexibilidade para aparecer em trabalhos de outras emissoras, por exemplo.

Ana Lucia Torre estreou na emissora em 1977 na novela "Dona Xepa", de Gilberto Brata, como a personagem Clorita.