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Veterana

Ana Lucia Torre não renova contrato com Rede Globo após 18 anos

Atriz deixa de ter contrato fixo a partir de agora, trabalhando apenas por obra contratada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 09:35

Recentemente, Ana Lúcia Torre atuou em
Recentemente, Ana Lúcia Torre atuou em "A Dona do Pedaço", outra novela de Walcyr Carrasco Crédito: Victor Pollak / Globo / Divulgação
Após atuar por 18 anos em diversas novelas da TV Globo, Ana Lucia Torre, de 76 anos, deixa de ter contrato fixo com a emissora.
A atriz, que atua em "Quanto Mais Vida Melhor!" atualmente, só vai trabalhar por obra contratada a partir de agora. A informação foi publicada pela colunista Patrícia Kogut, no jornal "O Globo".
Sem contrato fixo, a artista tem mais flexibilidade para aparecer em trabalhos de outras emissoras, por exemplo.

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Ana Lucia Torre estreou na emissora em 1977 na novela "Dona Xepa", de Gilberto Brata, como a personagem Clorita.
Depois fez papeis marcantes em outras tramas globais, como "Marrom Glacê", "Selva de Pedra", "Tieta", "Renascer" e "Porto dos Milagres".

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