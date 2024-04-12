Ana Hickmann teve medo de assumir namoro com Edu Guedes

Ana Hickmann, de 43 anos, contou que teve medo de assumir a relação com Edu Guedes, 49. Ao responder perguntas dos fãs, a apresentadora contou que partiu dela o primeiro beijo, mas que teve medo de iniciar uma nova relação.
Fiquei com medo de me envolver porque não queria prejudicar o Edu, sempre tive muito carinho como amiga, o carinho foi se transformando em outra coisa e eu tive medo, medo, sim, com o que poderiam fazer contra ele, e não com relação ao julgamento, mas sim em relação ao bem-estar dele, Ana Hickmann
Ana disse que chegou a pensar em não dar continuidade à relação. "Você enfrentou e vem enfrentando situações bem delicadas por mim. Eu falei: 'não vamos continuar junto porque você não precisa passar por isso'"
Edu logo respondeu: 'Eu fiz essa escolha'.
Sobre o receio de se envolver, Ana disse que era um problema e Edu se declarou para a amada.
"Não, você não é um problema, você está passando por um problema. Como amigo, eu queria te ajudar, depois, eu tive a certeza da gente ficar junto pela pessoa que você é, independente dos problemas que você está passando, o que mais me faz ficar do seu lado é ver o seu sorriso todo dia, ver como você cuida do seu filho".
O RELACIONAMENTO
O casal assumiu o relacionamento no dia 12 de março, pouco tempo depois de ela se separar de Alexandre Correa e fazer um boletim de ocorrência por agressão.
Antes de anunciar o namoro, Ana disse que já era amiga de Guedes há um bom tempo e eles se reaproximaram. A apresentadora, no entanto, negou qualquer traição ao ex-marido.
Quando tive a certeza que meu filho estava bem com isso. Ele estava feliz quando contamos, não só o Alezinho, mas a Maria [filha do Edu] também. Então quando eles estavam bem com essa novidade, aí entendemos que era o momento de contar. Estamos muito felizes. Ana Hickmann sobre o início do namoro com Edu