Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ciumenta!

Ana Hickmann diz que já pegou o celular do marido e apagou contatos

Apresentadora falou sobre relacionamento em entrevista a Matheus Mazzafera
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 13:19

A apresentadora Ana Hickmann, 40, falou sobre o seu relacionamento com o marido, Alexandre Correa, 50. Em entrevista publicada no canal do youtuber Matheus Mazzafera, 41, Ana falou que já pegou o celular do marido e mexeu na frente dele.
Questionada se já pegou o celular do marido escondido, Ana disse que faz isso na frente dele mesmo. "Escondido não, eu pego e, se ele chegar junto, (...) falo 'estou olhando o seu WhatsApp'", falou a apresentadora.
Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa
Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa Crédito: Reprodução/Instagram @anahickmann
"Já apaguei contato do celular dele, já deixei de seguir as pessoas. Às vezes ele fica bravo, mas não quero saber. Tá seguindo por quê?", afirmou Ana Hickmann.
A apresentadora ainda disse que o marido nunca pediu para mexer em seu celular, mas, se o fizesse, tudo bem, pois ela faz o mesmo. "Acho que os dois (são ciumentos) do mesmo jeito", disse.

CURADO DO CÂNCER

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, revelou os momentos difíceis que enfrentou durante o tratamento de um câncer que enfrentou desde 2020. "Eu tinha certeza que ia morrer, eu estava preparado."
A declaração foi dada em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, em fevereiro deste ano. No início de novembro de 2020, o empresário falou, pela primeira vez publicamente, sobre a doença. Ele foi submetido a uma cirurgia em outubro para a retirada de um linfonodo e recebeu o diagnóstico de que era um tumor em metástase.

Veja Também

André Gonçalves tem prisão decretada e afirma: "vou encerrar minha carreira"

Inês Brasil anuncia que vai ser avó de um menino: 'Bem-vindo'

Kim Kardashian entra na justiça para ficar solteira antes do divórcio

Foram quatro meses de sessões de quimioterapia e radioterapia. Um dos piores momentos aconteceram no Natal, como o casal relembrou na entrevista. "O corpo dele estava cada vez mais fraco e ele sofrendo muito. Com muita dor, com muito enjoo, muito mal-estar. A ponto de, no dia 25 de dezembro, ele passar mal. Eu lembro como se estivesse acontecendo agora. Eram duas da tarde, ele começou a passar mal. Ele não estava nem com a gente, na mesa do almoço. Passando mal no quarto por fraqueza. Realmente, ele teve um colapso", disse Ana Hickmann.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ana Hickmann Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados