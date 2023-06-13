Ana Castela se encanta com a voz de cantor capixaba e viraliza Crédito: Instagram/@luizmarqueslm

A voz de um capixaba conquistou Ana Castela e o dueto com a cantora está ganhando o público nas redes sociais - já são mais de 900 mil views no TikTok. Trata-se de Luiz Marques, que visitou o camarim da Boiadeira no Festival de Alegre, realizado durante o feriado de Corpus Christi, para realizar um sonho de dividir uma canção com Ana.

A música escolhida pelo cachoeirense foi "Nosso Quadro". No vídeo que circula nas redes, o jovem de 17 anos dá os primeiros versos, sendo seguido por Ana e, logo, cantam juntos: "Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira".

No fim, a cantora se surpreende e elogia: "Chique demais, 'cê' tá doido. Parabéns mesmo, viu".

"Não vou negar. A emoção foi muito grande pois a Ana Castela é uma referência pra mim. Então, não teve como segurar o nervosismo. Mas quando a gente começou a cantar junto, senti aquela paz e a leveza que a Ana Castela transmite. Quando nossas vozes se juntaram, eu arrepiei dos pés à cabeça e falei: 'Cara, está muito bom'. E ela confirmou na sequência. Foi lindo", disse o capixaba ao HZ.

Elogios também não faltaram nos comentários da publicação no Instagram, que conta com mais de 100 mil views. "Arrepiada", comentou uma seguidora. "Nossaaaaaaa que combinação de voz vocês dois!", escreveu outra.