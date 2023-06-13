Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ana Castela se encanta com a voz de cantor capixaba e viraliza

Cantora fez um dueto com Luiz Marques nos bastidores do Festival de Alegre no fim de semana
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 11:55

Ana Castela se encanta com a voz de cantor capixaba e viraliza
Ana Castela se encanta com a voz de cantor capixaba e viraliza Crédito: Instagram/@luizmarqueslm
A voz de um capixaba conquistou Ana Castela e o dueto com a cantora está ganhando o público nas redes sociais - já são mais de 900 mil views no TikTok. Trata-se de Luiz Marques, que visitou o camarim da Boiadeira no Festival de Alegre, realizado durante o feriado de Corpus Christi, para realizar um sonho de dividir uma canção com Ana.
A música escolhida pelo cachoeirense foi "Nosso Quadro". No vídeo que circula nas redes, o jovem de 17 anos dá os primeiros versos, sendo seguido por Ana e, logo, cantam juntos: "Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira".
No fim, a cantora se surpreende e elogia: "Chique demais, 'cê' tá doido. Parabéns mesmo, viu".
"Não vou negar. A emoção foi muito grande pois a Ana Castela é uma referência pra mim. Então, não teve como segurar o nervosismo. Mas quando a gente começou a cantar junto, senti aquela paz e a leveza que a Ana Castela transmite. Quando nossas vozes se juntaram, eu arrepiei dos pés à cabeça e falei: 'Cara, está muito bom'. E ela confirmou na sequência. Foi lindo", disse o capixaba ao HZ.
Elogios também não faltaram nos comentários da publicação no Instagram, que conta com mais de 100 mil views. "Arrepiada", comentou uma seguidora. "Nossaaaaaaa que combinação de voz vocês dois!", escreveu outra.
Mesmo com apenas 17 anos, Luiz Marques faz carreira se apresentando em barzinhos e casas de show pelo Espírito Santo. Inclusive, ele tem uma música autoral com clipe no YouTube. Confira abaixo "Beija, Bebe e Peca".

Veja Também

Léo Santana estreia no Festival de Alegre em ritmo de carnaval: "Me sinto em casa no ES"

Após sucesso, Festival de Alegre é confirmado em 2024

Festival de Alegre: 2º dia tem "furacão" Ana Castela e reencontro com Dennis DJ

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Famosos Música Festival de Alegre
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz
Imagem de destaque
7 receitas práticas com frango para a Páscoa
Imagem de destaque
Homem morre após confronto com a PM em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados