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Ana Castela é criticada por 'post para maiores' e rebate: 'Rede social não é para criança'

Após críticas relacionadas a um vídeo postado em redes sociais, Ana Castela responde comentários
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 14:51

Ana Castela encantou o público com sucessos como
Ana Castela rebateu críticas em sua rede social Crédito: Monique Janutt
A cantora Ana Castela, 20 anos, rebateu críticas de seguidores após publicar um meme sobre consumo de álcool nas redes sociais. "Não dá para deixar de postar coisas que eu acho engraçado por conta das crianças, que tem que cuidar com o que as crianças olham são os pais", escreveu na terça-feira, 18, no Instagram.
Uma das artistas mais tocadas no País, Ana Castela faz sucesso com o público infantil. Por isso, para alguns seguidores, a publicação seria impróprio para crianças. "As crianças adoram você! A rede social, elas também seguem", escreveu um perfil. "Rede social não é para criança", rebateu a artista.
Castela é um expoente da música sertaneja atual, com músicas como Solteiro Forçado e Nosso Quadro e ganhou o apelido dos fãs de "boiadeira". "Ana, por favor, continue postando coisas e deixe que os pais que cuidem de seus filhos", apoiou um seguidor da cantora. Confira a publicação abaixo:
Ao Estadão, em março, ela também se disse surpresa com o sucesso entre o público infantil e que toma cuidado com falas durante apresentações. "Eu acho que as crianças se identificam com as minhas roupas coloridas, os brilhos, tudo muito cor de rosa. Esse meu jeito mais espontâneo também."
"Eu amo meus mini fãs, mas claro que esse é um ponto que merece atenção. Tomo cuidado com as coisas que eu falo no show, minha forma de agir, com as músicas, pois sei que hoje sou uma inspiração. Eu fico assustada com a quantidade de crianças [nos shows], mas enche meu coração de alegria. O amor deles é verdadeiro, né?"

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