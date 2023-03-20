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Se vem do coração...

'Amor Perfeito' é inspirada em 'Marcelino Pão e Vinho'

Nova novela das 18h da Rede Globo estreia nesta segunda e traz Babu Santana como frei Severo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Março de 2023 às 12:04

Em 'Amor Perfeito', Babu Santana interpreta frei Severo
Em 'Amor Perfeito', Babu Santana interpreta frei Severo Crédito: Instagram/@tvglobo
Conhecido do público principalmente por viver personagens maus, Babu Santana vai surpreender com suas cenas em Amor Perfeito, a nova novela das 6, que estreia nesta segunda, 20, na Globo. O ator será o frei dominicano Severo, que integra a Irmandade de São Jacinto. Formam com ele esse núcleo religioso, frei Leão (Tonico Pereira), frei Tomé (Tony Tornado), padre Diógenes (Chico Pelúcio), frei João (Allan Souza) e padre Donato (Bernardo Berro).
"Vamos dar muita gargalhada com esses padres tomando a figura de pais e avôs", avisa Babu em entrevista ao Estadão. O ator, ao falar sobre seu personagem, confessa que "ele tem muito a ver comigo", vendo uma proximidade entre eles. "Sou um cara muito gente boa, tranquilo e bom coração. Mas sou firme e tendo a ser um pouco estressado", características de frei Severo.

A HISTÓRIA

Inspirada no livro Marcelo Pão e Vinho, do espanhol José María Sánchez Silva, a história de Amor Perfeito se passa nos anos 1930 e 40. Nessa nova empreitada, escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, que conta com direção artística de André Câmara, vamos acompanhar as aventuras de um órfão, Marcelino, vivido por Levi Asaf. Ele será levado para a instituição dos frades, e ali passará a viver, mas sempre com a esperança de encontrar sua mãe. Para Babu Santana, o texto da dupla consegue tratar de assuntos contemporâneos.
Em sua análise, isso se dá ao falar "sobre essa gente preta que ocupou a classe média e alta", diz. "Não eram tantos, mas eles existiam." Além disso, segue o ator, haverá a questão da "diversidade religiosa porque, na irmandade, eles são de vários segmentos". "A ideia é ter essa diversidade no local que acolhe Marcelino e a diversidade também de idades, com jovens e os idosos", conta o autor Júlio Fisher.
Babu destaca ainda um outro tema espinhoso, principalmente para a época. "A gente tem o personagem do Carmo Dalla Vecchia, que vai ser chantageado por conta da sua sexualidade. Temos várias discussões que reverberam até hoje e serão retratadas na nossa novela", explica.
Mas essa turma dos religiosos não terá somente dor e traumas, contando com momentos mais leves e divertidos. "Vamos nos divertir com a disciplina do Severo, ele sendo quebrado pelo carisma de Marcelino (Asaf). Vamos rir muito com as rabugices do Diógenes (Chico Pelúcio), com o pai Papinha (Bernardo Berro), com o vovô Leão (Tonico Pereira), com o vovô Tomé (Tony Tornado). A gente vai dar muita gargalhada com esses padres tomando a figura de pais e avôs", avisa.

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