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"Amo artistas inovadores", diz Christina Aguilera sobre Anitta

Cantora norte-americana lança álbum só com músicas em espanhol e concedeu entrevista ao "Fantástico" neste domingo (6)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 12:22

Após quase 20 anos, Christina Aguilera lança um álbum somente com músicas cantadas em espanhol. O pai da cantora, Fausto Xavier Aguilera, é equatoriano com cidadania americana. A mãe da artista, Shelly Loraine Fidler tem ascendência irlandesa e alemã, mas atuava como professora de espanhol.
"Quero passar essa conexão com minhas raízes para os meus filhos, mostrar pra eles que é importante correr atrás das nossas paixões", afirmou Christina Aguilera, em entrevista ao programa "Fantástico", da Rede Globo, no domingo (6).
Christina Aguilera concedeu entrevista ao
Christina Aguilera concedeu entrevista ao "Fantástico" neste domingo (6) Crédito: Divulgação
Perguntada sobre referências de artistas brasileiros, a cantora elogiou Anitta. "Amo artistas inovadores, que não têm medo de críticas e se impõem para se expressarem livremente como artistas", enfatizou.
Anitta, que continua bombando no exterior, lançou o single "Boys Don't Cry" no fim de janeiro, primeiro grande investimento da brasileira na carreira internacional.

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