"Amo artistas inovadores", diz Christina Aguilera sobre Anitta

Após quase 20 anos, Christina Aguilera lança um álbum somente com músicas cantadas em espanhol. O pai da cantora, Fausto Xavier Aguilera, é equatoriano com cidadania americana. A mãe da artista, Shelly Loraine Fidler tem ascendência irlandesa e alemã, mas atuava como professora de espanhol.

"Quero passar essa conexão com minhas raízes para os meus filhos, mostrar pra eles que é importante correr atrás das nossas paixões", afirmou Christina Aguilera, em entrevista ao programa "Fantástico", da Rede Globo, no domingo (6).

Christina Aguilera concedeu entrevista ao "Fantástico" neste domingo (6) Crédito: Divulgação

Perguntada sobre referências de artistas brasileiros, a cantora elogiou Anitta. "Amo artistas inovadores, que não têm medo de críticas e se impõem para se expressarem livremente como artistas", enfatizou.