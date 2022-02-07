"Amo artistas inovadores", diz Christina Aguilera sobre Anitta

Após quase 20 anos, Christina Aguilera lança um álbum somente com músicas cantadas em espanhol. O pai da cantora, Fausto Xavier Aguilera, é equatoriano com cidadania americana. A mãe da artista, Shelly Loraine Fidler tem ascendência irlandesa e alemã, mas atuava como professora de espanhol.
"Quero passar essa conexão com minhas raízes para os meus filhos, mostrar pra eles que é importante correr atrás das nossas paixões", afirmou Christina Aguilera, em entrevista ao programa "Fantástico", da Rede Globo, no domingo (6).
Perguntada sobre referências de artistas brasileiros, a cantora elogiou Anitta. "Amo artistas inovadores, que não têm medo de críticas e se impõem para se expressarem livremente como artistas", enfatizou.
Anitta, que continua bombando no exterior, lançou o single "Boys Don't Cry" no fim de janeiro, primeiro grande investimento da brasileira na carreira internacional.