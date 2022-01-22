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Festa

Alok é atração em festa do programa pelo terceiro ano consecutivo no "BBB"

DJ se apresentou nas duas edições anteriores. Show acontece neste sábado (22)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 09:33

O DJ Alok
O DJ Alok será a primeira atração do "BBB22" Crédito: Instagram | @alok
Neste sábado (22) acontece a primeira festa do Big Brother Brasil 22 (Globo). Os participantes vão finalmente desfrutar de uma festa e tanto. Pelo terceiro ano consecutivo, Alok, 30, é atração confirmada para a festa do programa.
O DJ acaba de lançar uma nova música em parceria com Juliette, 32, campeã da edição anterior do Big Brother, chamada "Un Ratito". No Twitter, Alok adiantou que seu show será diferente das outras vezes que se apresentou no reality, em 2020 e 2021 -ele também tocou no BBB 18.
"Nos vemos na primeira festa do BBB 22", completou o produtor musical eleito o quarto melhor DJ do mundo, segundo a revista especializada DJ Mag, em outubro do ano passado.
Desde que chegaram no programa os participantes falam sobre a primeira festa. Rodrigo afirmou que não vê a hora de "dar um PT", enquanto Maria disse que pretende beijar na boca. Até o momento os participantes só confraternizaram na noite de estreia do programa, segunda-feira (17).
Na ocasião, a produção do reality liberou bebidas alcoólicas e colocou música alta. Eles ficaram dançando no gramado até altas horas.

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