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Alice Wegmann encerra contrato com a Globo após 11 anos

Atriz deve encontrar outros ex-Globo em nova série na HBO Max
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 14:07

Alice Wegmann finaliza carreira na Globo após 11 anos
Alice Wegmann finaliza carreira na Globo após 11 anos Crédito: Instagram/@alicewegmann
A atriz Alice Wegmann, 26, anunciou o término de seu contrato com a Globo, após 11 anos de parceria. Em suas redes sociais, ela falou, nesta sexta-feira (8), que não é uma despedida, mas uma transformação na relação que mantém com a emissora.
"Sou muito grata pelos encontros que tive trilhando esse caminho, pelas coisas que aprendi, pelas oportunidades que me deram. Quantas vidas! Estou indo ali alcançar outros voos e jajá eu volto pra contar mais histórias junto com vocês", afirmou.
E esses "outros voos" já começam a partir. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz estará em uma nova produção da HBO Max, onde contracenará com outros ex-Globo, como Antônio Fagundes, Murilo Rosa e Camila Pitanga.
Apesar disso, Alice ainda poderá ser visto no Grupo Globo, já que estará na série "Rensga Hits!", que deve estrear em breve no Globoplay. Entre os trabalhos dela na Globo estão "Malhação" (2010), A Vida da Gente" (2011) e "Onde Nascem os Fortes" (2018).
"Foram 11 anos de parceria, sete novelas, quatro séries e incontáveis dias crescendo e aprendendo dentro dessa casa tão acolhedora! Estou feliz demais com essa mudança e muito animada pelo que vem por aí!", completou.

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