Futebol

Algoz do Fluminense na Copa do Mundo, João Pedro namorou a atriz Mel Maia

Jogador brasileiro do Chelsea marcou os dois gols que eliminaram o time carioca do torneio

O Fluminense se despediu da Copa do Mundo de Clubes da Fifa nesta terça-feira (8) e quem acabou sendo o algoz da equipe carioca foi um velho conhecido dos próprios tricolores: o atacante João Pedro, 23. Cria de Xerém (região metropolitana do Rio), ele abriu o placar para o Chelsea aos 17 minutos do primeiro tempo e selou a eliminação do time brasileiro no segundo tempo aos 11 minutos. Placar: 2 x 0.>