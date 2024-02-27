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  • Alec Baldwin será julgado em julho por tiro que matou diretora em set de 'Rust'
Julgamento

Alec Baldwin será julgado em julho por tiro que matou diretora em set de 'Rust'

Ator, que se declara inocente, pode pegar até 18 meses de prisão caso seja considerado culpado por júri de Santa Fé
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 08:38

Alec Baldwin nos bastidores do filme
Alec Baldwin nos bastidores do filme "Rust" Crédito: Instagram/alecbaldwininsta
O ator Alec Baldwin será julgado em julho pelo tiro que disparou no set do filme "Rust" e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins em outubro de 2021. O artista será julgado pela acusação de homicídio culposo por um juiz da cidade de Santa Fé, no estado americano do Novo México.
A informação foi revelada por documentos judiciais divulgados nesta segunda-feira (26). Baldwin se declarou inocente das acusações.
A previsão é que o julgamento dure oito dias e envolva ainda a armeira da produção, Hannah Gutierrez. Ela é acusada do mesmo crime de Baldwin porque estava encarregada das armas usadas no set, além de acusada de ocultar provas do crime --a promotoria acredita que ela tentou se livrar de pacotes de cocaína durante as investigações. Ela também se diz inocente.
O ator ainda enfrente acusações secundárias de uso negligente de armas de fogo e de agir sem cautela ou prudência com o armamento. A partir disso, o júri deve decidir se ele é culpado de uma das alegações, considerando que ambas se anulam entre si.
Caso Baldwin e Gutierrez sejam considerados culpados do crime, o juiz pode sentenciá-los a até 18 meses de prisão. Primeiro assistente de direção do filme e encarregado de colocar a arma nas mãos do ator, David Halls foi condenado a seis meses de liberdade condicional em março de 2023 após não contestar acusações de contravenção.
Após a morte de Hutchins, "Rust" concluiu as filmagens no ano passado. O longa ainda não tem previsão de lançamento.

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