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Fortuna

Akira Toriyama deixou fortuna de R$ 246 mi; veja de onde vem o patrimônio

"Dragon Ball" contribuiu para o patrimônio milionário. O sucesso da série e o licenciamento de produtos colaboraram para a construção de sua fortuna
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2024 às 10:06

Morre Akira Toriyama, criador do mangá 'Dragon Ball', aos 68 anos
Morre Akira Toriyama, criador do mangá 'Dragon Ball', aos 68 anos Crédito: Kyodo/REUTERS/Folhapress
Akira Toriyama morreu aos 68 anos no dia 1º de março. O criador do mangá "Dragon Ball" deixou uma fortuna estimada de US$ 50 milhões (R$ 246 milhões na cotação atual). Veja os trabalhos que contribuíram para o patrimônio milionário
"Dragon Ball" contribuiu para o patrimônio milionário. O sucesso da série e o licenciamento de produtos colaboraram para a construção de sua fortuna. Conforme o Celebrity Net Worth, estima-se que Akira Toriyama tenha deixado um patrimônio líquido de R$ 246 milhões.
"Dr. Slump" foi seu primeiro mangá bem-sucedido. A série foi lançada na década de 1980, quatro anos antes de "Dragon Ball".
Outros trabalhos cooperaram para a fortuna de Toriyama. O autor também foi designer de personagens de videogames, assinou capas de álbuns, campanhas e o design de um carro elétrico para a CQ Motors, em 2005.

O que aconteceu

Akira Toriyama morreu em decorrência de um hematoma subdural. A informação foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo nota publicada no perfil oficial de Dragon Ball no X (antigo Twitter), o artista teve complicações causadas pelo hematoma, resultando em um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio.
O criador japonês "tinha várias obras em andamento". O comunicado apontou que "ainda tinha muito a conquistar". Com uma carreira de mais de 45 anos como autor de "Dragon Ball" e "Dr. Slump", atuou no design de personagens e arte para outras franquias como Dragon Quest, Blue Dragon e outras.
Despedida discreta. O velório ocorreu de maneira reservada para a família. Ele deixou um filho, Sasuke, e a esposa, Nachi Mikami.

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