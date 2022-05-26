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Advogado diz que pai de Britney Spears foge de depoimento

Jamie Spears teve a tutela da filha por 13 anos, e ela jurou vingança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 13:46

Britney Spears em foto nua com seu Instagram/britneyspearsachorro Sawyer
Britney Spears Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears
Pai de Britney Spears, Jamie Spears continua dando trabalho ao advogado da cantora, Mathew Rosengart. Seis meses depois de conseguir revogar o controle legal que Jamie exercia sobre Britney desde 2008, Mathew agora o acusa de "fugir e se esconder" de seu depoimento, o que estaria impedindo o andamento da batalha legal.
"Apesar de suas alegações comprovadamente falsas de que ele não tem 'nada a esconder' James P. Spears está fugindo e se escondendo de seu depoimento", escreveu Rosengart em documentos aos quais o site Page Six teve acesso. A moção para obrigar o depoimento de Jamie fornece uma lista de sua suposta má conduta enquanto atuou como curador de Britney. Consta no levantamento, por exemplo, que ele teria grampeado o quarto da filha para gravar suas conversas.
O advogado também acusa Jamie de propositalmente continuar "assediando e intimidando" a cantora. "Por razões de interesse próprio (e, alegamos, imorais), o Sr. Spears parece decidido a assediar e intimidar sua filha, enquanto bloqueia e ofusca os fatos. Isso deve parar", afirma ele nos documentos. "Por favor, faça voluntariamente o que é certo. Seja decente, deixe sua filha em paz".
Ao se ver livre de Jamie e de sua tutela, em novembro de 2021 - depois de 13 anos sem autonomia alguma sobre ela própria e sobre sua fortuna de mais de 60 milhões de dólares -, Britney prometeu se vingar da família. Em junho daquele ano, ela disse ao tribunal que foi forçada pelo pai a entrar em um centro de saúde mental e a inserir um contraceptivo DIU.
Na mesma ocasião, classificou como "abusiva e constrangedora" a decisão judicial que permitia que o pai continuasse no controle de sua vida, e declarou que queria vê-lo preso. Jamie negou as alegações de abuso na época. 
"Sr. Spears lamenta ver sua filha sofrendo e com tanta dor. O Sr. Spears ama sua filha e sente muita falta dela", dizia, em comunicado divulgado pelos seus advogados.

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