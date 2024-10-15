Adriana Lima é destaque no 1° desfile da Victoria's Secret em seis anos

Acontece nesta terça-feira (15) o primeiro desfile da Victoria's Secret desde 2018.
Adriana Lima é um dos destaques na passarela. A presença da modelo foi confirmada na segunda-feira (14) num vídeo em que pede para o taxista levá-la "para casa".
Outras modelos clássicas da marca também vão retornar. Tyra Banks, Gigi Hadid e Barbara Palvin estão confirmadas no desfile. O retorno desses nomes criou expectativa entre os fãs sobre uma possível volta de Gisele Bündchen, outro nome consagrado na Victoria's Secret - mas, até o momento, nada foi confirmado.
Cher vai se apresentar durante o desfile. A marca também anunciou shows de Lisa, do BLACKPINK, e de Tyla.
O desfile será transmitido ao vivo. Será possível assistir a partir das 20h no Prime Video ou nos perfis da Victoria's Secret no YouTube, Instagram e TikTok.
Esse será o primeiro Victoria's Secret Fashion Show desde 2018. O evento foi cancelado em meio à queda na audiência e polêmicas relacionadas à objetificação de mulheres e à falta de diversidade na passarela.