Farofa da GKay abre venda de ingressos para o público por R$ 1,5 mil

Finalmente, os fãs de celebridades como GKay, Viih Tube, Blogueirinha e Fiuk poderão curtir a Farofa juntinho com seus ídolos. Ou quase isso.
A influenciadora anunciou nesta quarta-feira (9) a venda de ingressos para sua primeira Farofa aberta ao público. Quem conseguir seu ingresso, no valor de R$ 1.500 no lote promocional, poderá curtir os três dias da balada icônica em Fortaleza --porém em um local separado dos famosos.
O regabofe acontece nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Apesar de já ter ingressos à venda, a festa ainda não tem local definido.
A Farofa acontece desde 2017 e já teve até o ator americano Marlon Wayans entre os convidados. Ele aproveitou a festa no estilo brasileiro e beijou a cantora e ex-BBB Gabi Martins.