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Turismo

Veja o que torna Riviera Maia e Cancún destinos tão procurados

Mergulhe em um paraíso que combina beleza natural e experiências inesquecíveis no México
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 23:28

Imagem Edicase Brasil
Riviera Maia é um local com paisagens e atividades para toda a família (Imagem: Rubi Rodriguez Martinez | Shutterstock) Crédito:
A Riviera Maia tem mais de 120 km de extensão, e suas águas cristalinas com tons azul-turquesa, praias de areia branca, cenotes, majestosos sítios arqueológicos, parques naturais e temáticos fazem desse exuberante e maravilhoso destino turístico internacional localizado no México um dos locais mais desejados para as férias pelos brasileiros.
Situado ao lado de Cancún no Caribe mexicano, é o destino ideal para quem está em busca de natureza e cultura, atrações variadas e aventura em meio à selva e de frente para a beleza incomparável do mar caribenho. Essa região pode ser explorada por quem escolhe se hospedar em Cancún, mas quer fazer passeios diferentes ou por aqueles que escolhem se hospedar em Tulum ou Playa del Carmen.
Imagem Edicase Brasil
A visão das águas cristalinas das praias encanta qualquer turista (Imagem: Simon Dannhauer | Shutterstock) Crédito:

Praias com águas cristalinas

As praias da Riviera Maia são as mais procuradas, com areia fina e branca, águas azul-turquesa e grandes coqueiros — algumas delas, bem paradisíacas, ideais para quem quer relaxar. Nesta bela região, antigas cidades maias foram estabelecidas, sendo as mais conhecidas Tulum, que é a única cidade maia de frente para o mar, e Cobá. Porém, também é possível encontrar vários outros vestígios ao longo do destino.
Na Riviera Maia, você pode desfrutar de atividades emocionantes e divertidas em lugares naturais únicos como cenotes, cavernas subaquáticas, lagoas e no incrível mar do Caribe. É só escolher aquilo de que você mais gosta!

Rica e diversificada Cancún

Já Cancún conta com 22 km de praias de areias claras e águas coloridas de azul e verde. É ao redor da chamada zona hoteleira da cidade que estão várias amostras de suas maiores representantes, acessadas ou por meio dos empreendimentos instalados à beira-mar, ou pelas entradas públicas espalhadas ao longo da orla.
Entre alguns dos destaques dessa extensa faixa litorânea , estão: a movimentada Playa Tortugas, ideal para mergulhos com snorkel e atividades radicais como bungee jumping ; a tranquila Playa Langosta, indicada para famílias com crianças; a badalada Punta Cancún, coração do centro hoteleiro e endereço do icônico Farol de Punta Cancún; a pacata Chac Mool, ponto de encontro dos surfistas; e a famosa Delfines (conhecida também como “El Mirador”), parada obrigatória para quem deseja tirar uma foto do letreiro com o nome da cidade, avistar simpáticos golfinhos ou simplesmente contemplar um visual arrebatador.
Além disso, Cancún oferece uma vida noturna recheada de opções para todos os gostos e uma gastronomia para todo tipo de paladar.

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