Rota Vale do Empoçado, em Afonso Cláudio, guarda belezas e delícias

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Que tal acordar com uma bela paisagem verde com lagoas e montanhas, num clima gostoso e bem rural? É o que guarda a Rota do Empoçado, que fica há 15 minutos do Centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo.

Por lá, os donos de propriedade se uniram para criar a rota turística e gastronômica para movimentar a economia da região. Então, é possível se hospedar em algumas propriedades e aproveitar os restaurantes e cafés que tem no caminho, além das belezas naturais como lagos, piscinas artificiais e trilhas.

Rota do Vale do Empoçado, em Afonso Cláudio Crédito: Instagram/rotavaledoempocado

"O pessoal interage na cana, na garapa, no aipim - que a pessoa pega e frita no fogão à lenha. O pessoal se junta se vive a experiência no meio de todo mundo", explica Cleibiander Barcellos.

"Eu vivo aqui há 25 anos. De uns três ou quatro anos para cá, está bombando", contou.

"A gente vive essa experiencia e tem prazer de passar para pessoas que vem aqui, que a gente recebe de coração. O hábito de vida aqui é bem diferente da cidade grande", explica um dos representantes da associação.

Nas propriedades, você se depara com diversos animais sempre por perto. Ganso, vaca, cães, pavão... tudo com uma bela vista do entorno.

GASTRONOMIA

O bom do turismo rural é experimentar tudo fresquinho. Então se prepare, que nas propriedades você acha caldo de cana, torresmo, aipim, banana, milho e cafés especiais. "Esperamos que as pessoas venham experimentar nossos cafés", conta Cléber Oder, um dos produtores da região.

Quer comer num restaurante, também tem na rota. Mari Perronetto, que largou a vida em Vila Velha para retornar às origens perto da natureza, abriu o Kalango Gastrobar.

"Quando vim para cá com meu marido, a gente procurou as pessoas para formar a rota e agora a gente esta colhendo estes frutos", disse.

No local, são servidos frutos do mar, carne na parrilha, saladas, petiscos e drinks, misturando o simples com o requintado. "A gente fala que é o rústico porque aqui é uma rota com pegada de natureza", explica.

Quer uma massa, produtos da roça e comida alemã? Então prepara o estômago que comida não falta.

A cantina Mama Itália, no Sítio Quinta dos Vales, é uma das opções. Ela é comandada pelo casal Rita Roncetti e Jeronimo Brum, que vendem queijos artesanais premiados e a especialidade da casa: o lemonciello (bebida feita com a casca do limão-siciliano).

Outra dica é comer tilápia frita e tomar uma cerveja em outros estabelecimentos como no Sítio do Dim, no restaurante Kopp Kurth ou no Bar do Chico.

TURISMO DE AVENTURA

Comer é bom, mas gastar essas calorias também é possível no Vale do Empoçado. A rota ainda conta com um forte turismo de aventura. Trilhas a pé e de bicicleta fazem parte das opções.

A região conta com seis trilhas que dão acesso a piscinas naturais no meio das pedras. Sim, são mais de 10 pedras que rodeiam e formam o vale.

Rota do Vale do Empoçado, em Afonso Cláudio Crédito: Instagram/rotavaledoempocado

É um parque de diversões para quem gosta de aventura. A Pedra da Lajinha tem uma das maiores vias de escalada do país. "São 1.105 metros. É a quinta maior via do Brasil, chamada 'O Tempo e o Vento", explica Roberto Livre.