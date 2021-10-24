Conheça o Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina

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Filha das águas e do sol, Santa Leopoldina é o paraíso das cachoeiras. Por lá, tem um local chamado Vale da Lua Capixaba. O apelido veio por conta de umas crateras no leito do rio, do Parque Ribeirão dos Pardos.

O espaço fica há uma hora e meia de Vitória, na comunidade Ribeirão dos Pardos, em Santa Leopoldina. Praticamente um paraíso onde a natureza surpreende. Afinal, as pedras ao longo do leito do rio são lisinhas e possuem formatos inusitados, que nos fazem lembrar a superfície da lua. Deu para entender a referência do nome?

Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

"O motivo do nome (Vale da Lua Capixaba) é porque na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, tem o Vale da Lua. E é muito parecido com a nossa propriedade, com as nossas cachoeiras e corredeiras. Então, já apelidaram de Vale da lua Capixaba e pegou", explica o empresário Jovelson Sabino.

Para entrar no parque, que é uma propriedade privada, o visitante desembolsa R$ 10. O valor é pouco para tamanha beleza a ser encontrada.

O acesso até o rio é fácil. Você anda uns 100 metros por um caminho autoguiável. Basta seguir os passos amarelos no chão que marcam o caminho. É importante seguir a sinalização para manter a segurança do passeio.

Chegando lá, você tem as rochas formadas pela erosão, que se estendem por uns 200 metros de rio. Tem poços naturais, quedas d'água, as cachoeiras, sendo a Cachoeira da Fumaça, com seus 40 metros de queda, a maior.

Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

As águas são do Rio Santa Maria da Vitória, que nasce em Santa Maria de Jetibá. "Apenas 10% dessa água passa aqui. Os outros 90% vão para a Usina Suíça, que é do outro lado do morro, para gerar energia e distribuir para a Grande Vitória e Marechal Floriano", detalha Jovelson.

ESTRUTURA E HISTÓRIA

Além da beleza natural, o parque conta com estrutura de restaurante, pousada e café da manha. Tudo é a casa de Jovelson, que depois de se aposentar, resolveu trabalhar com turismo.

Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina, possui espaço para hospedagem e café da manhã Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

E achou pouco? O parque ainta tem atrativo histórico. Trata-se das ruínas da Casa de Pedra. Datada do século XIX, os restos da construção mostra bem da arquitetura da época, em que as casas eram construídas com pedra, barro e óleo de baleia.

Nem precisamos dizer que é um espaço completamente instagramável. Ou seja, ótimo para tirar aquelas fotos para alimentar o feed e fazer aqueles ensaios datados.

Vale da Lua Capixaba, em Santa Leopoldina, possui ruínas da Casa de Pedra Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

"É um ótimo local para noivas fazerem seus ensaios de casamento", sugere Jovelson.

*Com informações de Luana Esteves, do Em Movimento