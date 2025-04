Turismo

Refúgios de natureza na Grande Vitória: veja onde curtir ao ar livre no ES

De parques estaduais a rotas de agroturismo, municípios oferecem opções encantadoras para quem quer respirar ar puro; confira

Publicado em 20 de abril de 2025 às 09:00

O Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, a Cachoeira de Buenos Aires e a Pedra dos Dois Olhos são refúgios naturais no ES Crédito: Karolilna Gazoni I Iema / Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitoria / Luciney Araújo

Se você está buscando uma pausa na correria do dia a dia, a Grande Vitória oferece opções encantadoras para quem quer respirar ar puro, fazer trilhas, apreciar paisagens e se reconectar com a natureza. >

De parques estaduais a rotas de agroturismo, confira essa seleção de refúgios naturais espalhados pelos municípios da região metropolitana do Espírito Santo.>

VITÓRIA

Parque Estadual da Fonte Grande>

Um dos principais mirantes da capital capixaba, o parque é ideal para quem busca tranquilidade e boas trilhas. Localizado no Maciço Central de Vitória, oferece diferentes rotas para caminhadas em meio à Mata Atlântica e vista panorâmica de toda a cidade. Há ainda um centro de visitantes com exposições sobre a fauna e flora locais.>

O pôr do sol no Parque da Fonte Grande é um verdadeiro espetáculo Crédito: Reprodução/Instagram/@tavares.expedicoes

VILA VELHA

Trilha do Morro do Moreno>

Para quem gosta de aventura com vista de tirar o fôlego, o Morro do Moreno é parada obrigatória. A trilha é de dificuldade média e leva ao topo do morro, onde é possível ver as praias de Vila Velha, o Convento da Penha e até parte de Vitória. O pôr do sol lá de cima é inesquecível.>

Parque Natural Municipal de Jacarenema>

Localizado próximo à Praia da Barra do Jucu, o parque é uma área de proteção ambiental com trilhas, manguezais e restingas. O acesso ao parque foi recentemente melhorado com a inauguração da Ponte da Madalena e de uma via de três quilômetros, facilitando a entrada dos visitantes. A entrada é gratuita, e o parque é uma excelente opção para quem busca contato com a natureza, educação ambiental e lazer ao ar livre.>

Imagem de drone do Parque de Jacarenema e da Ponte da Madalena Crédito: Divulgação/PMVV

CARIACICA

Vale do Moxuara>

Pouca gente imagina, mas a apenas alguns quilômetros do centro urbano agitado de Cariacica, no Espírito Santo, existe um território repleto de paisagens verdes, tradição e hospitalidade. A zona rural do município é um verdadeiro refúgio para quem busca contato com a natureza, experiências culturais autênticas e uma boa comida feita no fogão a lenha.>

Cariacica tem diversos pontos ideais para quem busca contato com a natureza Crédito: Cláudio Postay/Prefeitura de Cariacica

Na região do Mochuara, a natureza ainda resiste com força. O Parque Natural Municipal do Monte Mochuara, em Cariacica, é um destino que vale cada passo. E o melhor: ele vem acompanhado do charmoso Vale do Moxuara, um complexo de lazer aos pés da montanha que oferece experiências para toda a família.>

O passeio no Vale do Moxuara é pago. As atividades têm valores variados e muitos pacotes incluem múltiplas experiências. Já o Parque Natural do Monte Mochuara tem acesso gratuito e é mantido pela prefeitura de Cariacica. Leve roupas leves, tênis confortável, protetor solar e água. >

VIANA

Vale das Cachoeiras>

O Vale das Cachoeiras é um paraíso natural a apenas 30 minutos de Vitória. Com aproximadamente 12 cachoeiras distribuídas ao longo de trilhas acessíveis, o local oferece uma experiência única de contato com a natureza. Entre as quedas d'água mais conhecidas estão a Cachoeira do Aloísio e a de Piapitangui.>

Vale das Cachoeiras em Viana Crédito: Blog Caminha Gente

Além disso, o Vale das Cachoeiras integra o "Circuitos Viana", que reúne opções culturais, gastronômicas e de lazer do município, destacando-se como uma excelente alternativa para quem deseja explorar as belezas naturais da região.>

SERRA

Trilhas do Mestre Álvaro>

O Mestre Álvaro é o ponto mais alto da região metropolitana, com mais de 800 metros de altitude. As trilhas exigem preparo físico, mas recompensam com cachoeiras escondidas e vistas cinematográficas. A vegetação varia entre mata fechada e campos rupestres. O acesso é pelo bairro São Marcos ou por Caçaroca. Vale ressaltar que não é recomendado para crianças pequenas. Use tênis de trilha e leve repelente. Agências locais oferecem guias especializados.>

Que tal curtir as quedas d'água e piscinas naturais do Mestre Álvaro, na Serra? Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

Rotas de Agroturismo da Serra>

A Serra se destaca por suas rotas de agroturismo que combinam gastronomia, cultura e natureza. São propriedades familiares com produção de café, mel, pães caseiros, hortas orgânicas, além de cafés coloniais, passeios a cavalo e venda de produtos artesanais. >

Ideais para casal ou família, os circuitos mais famosos são o Guaranhuns, Pitanga, Muribeca, Chapada Grande e o Circuito das Águas e o Circuito Putiri. A maioria delas tem entrada gratuita, e os produtos têm preços acessíveis. Agende com antecedência, principalmente em feriados. >

Pratos do Festival da Tilápia, realizado na Lagoa Juara, em Jacaraípe Crédito: Facebook/Associação de Pescadores da Lagoa do Juara

GUARAPARI

Parque Estadual Paulo César Vinha>

Um dos tesouros naturais mais importantes do Espírito Santo, o Parque Estadual Paulo César Vinha fica entre Guarapari e Setiba. O local protege uma rica área de restinga, com lagoas e praias quase intocadas, sendo um verdadeiro santuário ecológico. >

Vista aérea do Parque Paulo César Vinha, com destaque para a Lagoa de Caraís e a vegetação de restinga Crédito: Karolilna Gazoni I Iema

Um dos grandes atrativos é a famosa Lagoa da Coca Cola, conhecida por suas águas escuras e límpidas devido à vegetação ao redor - perfeita para um banho refrescante. A entrada é gratuita e o espaço conta com centro de visitantes, banheiros e trilhas bem sinalizadas>

Buenos Aires>

Com cachoeiras incríveis, como a do "Barbudo", córregos de águas cristalinas e vistas panorâmicas das montanhas capixabas, Buenos Aires é um convite para quem quer ir além da praia e descobrir um lado mais sereno e autêntico de Guarapari - e com clima mais ameno. >

Cachoeira de Buenos Aires ou Cachoeira do Barbudo atrai muitos visitantes todos os finais de semana Crédito: Carlos Palito

Localizado na região serrana do município, o local é formado por pequenas propriedades rurais - muitos produtores abrem suas portas para visitas, oferecendo produtos artesanais como queijos, doces, licores e cafés. Diferente do famoso litoral da cidade, ali o ritmo desacelera e o ambiente convida à contemplação da natureza e à conexão com a vida no campo.>

