Pico do Itabira: conheça a rota recheada de paisagens e doces artesanais

O entorno de um dos cartões postais de Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Estado, tem recebido novos olhares. Estamos falando da rota turística do imponente Pico do Itabira, que fica há cerca de 6 quilômetros da sede. Empresários e a associação local apostam no desenvolvimento sustentável e em seu potencial turístico na região.

O Pico do Itabira é uma formação rochosa de granito que lembra um dedo indicador apontado para o céu. Com 700 metros de altura é visível de quase todos os pontos do município e é cercado de montanhas que completam o visual, formam o Conglomerado do Itabira, procurado pelos amantes de escaladas.

Aos pés do monumento, se encontra uma produção de doces tradicionais na região. São cerca de seis toneladas produzidos por mês. Entre os produtos, está a famosa bala de coco queimado Itabira. Tudo é vendido para os municípios do Espírito Santo e Rio de Janeiro

“Produzimos doces, a bala, mariolas e geleias de vários sabores. Tudo que podemos aproveitar, de matéria prima, compramos da comunidade local para valorizar e fortalecer a região”, disse o proprietário Rafael Rigon, que possui o empreendimento desde 1998.

Apostando na região, a moradora Sandra Vieira, tem investido em uma estrutura de ecopark. Além da trilha com uma vista única para a pedra, eles oferecem café da manhã e deck com uma vista bela vista para Cachoeiro.

Produção de doces artesanais e paisagens de tirar o fôlego no Pico do Itabira

“Estamos preparando o local para receber as pessoas. Acreditamos que assim como moradores de Cachoeiro, que merecem conhecer este local, todos deveriam conhecer”, conta com felicidade Sandra Vieira.

E, para estimular o desenvolvimento sustentável, em 2022, foi criada a Associação dos Moradores do Itabira. Segundo o Presidente da Associação Itabira, Marcos Fabre, o objetivo é consolidar a rota turística do Itabira, que já existe.

“Queremos, junto com o poder público, estabelecer estrutura, dar apoio aos empreendedores para termos condições de receber o turista, além de promover um desenvolvimento econômico sustentável”, aposta Fabre.