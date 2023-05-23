Navio-escolta da Marinha chega ao ES e recebe visitantes no fim de semana

A Fragata Constituição (F-42) é um navio-escolta da Marinha do Brasil Crédito: Acervo Marinha do Brasil

Atualização A VSPORTS informou que os ingressos para ver o navio serão disponibilizados antecipadamente pela internet e não mais diretamente no dia da visitação. A matéria foi atualizada.

Uma semana após a fragata "Liberal" aportar no Espírito Santo, o Porto de Vitória recebe outra embarcação da Marinha do Brasil. O navio-escolta "Constituição" chega à capital nesta sexta-feira (26), mas receberá visitantes no domingo (28), das 14h às 17h.

A entrada é gratuita, porém os ingressos devem ser retirados antecipadamente na internet pela plataforma Sympla . Segundo a VPORTS, o intuito é reduzir as filas e ter um melhor aproveitamento da visitação por parte dos interessados.

"O visitante deverá apresentar o QRCODE após cadastramento no site da Sympla. As vagas estão limitadas a 3.000 convites e cada pessoa pode reservar até 4 ingressos. O acesso à área portuária só será permitido mediante apresentação do ingresso, impresso ou on-line, e também do cumprimento dos requisitos de segurança (uso de calçado fechado, sem salto)", diz o comunicado.

A Fragata Constituição (F-42) é um dos navios-escolta brasileiros, que podem localizar e destruir aeronaves, navios de superfície e submarinos inimigos, além de efetuar patrulhas nas nossas águas. A embarcação foi incorporada à Marinha brasileira em 31 de março de 1978.

Este é o terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil e a terceira unidade da classe Niterói a ser construída pela Vosper Thornycroft Ltd., em Woolston, Hampshire, Inglaterra, tendo a quilha batida em 13 de março de 1974. Foi lançada e batizada em 15 de abril de 1976 e teve como Madrinha a Sra. Stella de Oliveira Campos, esposa do Embaixador do Brasil na Inglaterra. Entre 31 de outubro e 15 de dezembro, realizou suas primeiras saídas para o mar a fim de realizar a provas de casco, máquinas e sistemas a cargo do estaleiro construtor.

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