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HZ te leva para "flutuar" na Serra através de imagens aéreas

Munícipio faz aniversário nesta sexta-feira (8). Para celebrar, HZ preparou um vídeo especial passeando pelos bairros e pontos turísticos, com direito a informações e curiosidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 08:42

Em comemoração ao aniversário da Serra, celebrado nesta sexta-feira (8), HZ preparou uma homenagem especial. No “ES do Alto”, os capixabas poderão ver esse município tão querido da Grande Vitória de uma maneira diferente: de cima. O intuito é um grande passeio aéreo pelos bairros e pontos turísticos, com direito a informações e curiosidades.
Por exemplo, você saberia dizer quantos anos a Serra tem? E qual seria a altura do Mestre Álvaro? No vídeo, você também é convidado a desafiar seus conhecimentos. Contemple e divirta-se. Aproveite!

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