HZ te leva para "flutuar" na Serra através de imagens aéreas

Em comemoração ao aniversário da Serra, celebrado nesta sexta-feira (8), HZ preparou uma homenagem especial. No “ES do Alto”, os capixabas poderão ver esse município tão querido da Grande Vitória de uma maneira diferente: de cima. O intuito é um grande passeio aéreo pelos bairros e pontos turísticos, com direito a informações e curiosidades.