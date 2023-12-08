HZ te leva para "flutuar" na Serra através de imagens aéreas

Em comemoração ao aniversário da Serra, celebrado nesta sexta-feira (8), HZ preparou uma homenagem especial. No “ES do Alto”, os capixabas poderão ver esse município tão querido da Grande Vitória de uma maneira diferente: de cima. O intuito é um grande passeio aéreo pelos bairros e pontos turísticos, com direito a informações e curiosidades.
Por exemplo, você saberia dizer quantos anos a Serra tem? E qual seria a altura do Mestre Álvaro? No vídeo, você também é convidado a desafiar seus conhecimentos. Contemple e divirta-se. Aproveite!