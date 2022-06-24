Baleias-jubarte já estão na costa capixaba; saiba como agendar passeio para vê-las

Imagem captada por drone impressiona Crédito: Leonardo Merçon

Todos os anos, entre junho e novembro, grupos de baleias-jubarte deixam as águas congelantes da Antártida rumo às águas amenas do litoral do Espírito Santo, para fins reprodutivos. Uma pesquisa realizada pelo Projeto Baleia Jubarte, na última quinta (16), constatou a maior quantidade de grupos de baleias da temporada reprodutiva de 2022 até o momento. E com essas gigantes do mar por aqui, o turismo de whale watching, que é observação de baleias e golfinhos, já começou.

"No ano de 2021, as operadoras de turismo levaram mais de 1.100 visitantes durante toda a temporada para observarem as baleias. Esse ano realizamos em conjunto com o Instituto Amigos da Baleia Jubarte diversas atividades de capacitação, acompanhamento, parcerias e promoção, com os agentes de viagens que trabalham com o whale watching em Vitória e no Espírito Santo, com o objetivo de dobrarmos o público atendido”, explicou Evandro Figueiredo, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória.

A poucos metros de distância, pesquisadores tiveram o privilégio de ver golfinho nadar ao lado de uma baleia Jubarte Crédito: Leonardo Merçon | Projeto Amigos da Jubarte

De acordo com o coordenador do Projeto, Paulo Rodrigues, o resultado da excursão de monitoramento da distribuição e comportamento das jubartes indica a possibilidade de realização de cruzeiros turísticos de observação de baleias pela costa capixaba.

"Dez baleias foram monitoradas somente no trecho de mar em frente à Vitória, além da ocorrência de outros grupos no entorno e outras duas espécies de golfinhos", conta Paulo.

O turismo de observação de Baleias e Golfinhos vem ganhando força no Espírito Santo a cada ano, sendo, inclusive, praticado em mais de 100 países e territórios. Segundo Evandro, “essas ações irão servir de ferramenta para conseguir realizar um turismo de conservação, de forma sustentável”.

Baleias Jubarte aparecem ao lado de barco no ES Crédito: Beatriz Marins

ESPAÇO NA PRAÇA DO PAPA

Para quem deseja conhecer mais sobre as baleias e o trabalho de preservação da vida marinha desenvolvido pelo Projeto, é possível fazer uma visita ao Espaço Baleia Jubarte, localizado na Praça do Papa, em Vitória.

A visita monitorada pode ser realizada de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada a R$ 10 (por pessoa). A visita guiada é gratuita para escolas públicas, devendo ser agendada previamente junto à administração do Projeto.

Espaço Baleia Jubarte, na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vitória

SOBRE O PROJETO BALEIA JUBARTE

Atuando há mais de 30 anos na pesquisa e conservação das Baleias Jubarte e do ambiente marinho, no Brasil, o Projeto Baleia Jubarte trabalha de forma integrada na conservação da biodiversidade marinha do Brasil. O Projeto é realizado pelo Instituto Baleia Jubarte a partir de suas sedes na Praia do Forte e em Caravelas, localizadas na Bahia; e em Vitória, no Espírito Santo.

Por meio deste projeto são realizadas ações de pesquisa científica, turismo responsável, ações de educação ambiental, bem como atividades de conservação que tem contribuído para o sucesso da recuperação da população de Jubartes do Atlântico Sul Ocidental.