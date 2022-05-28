Três Ilhas: conheça o paraíso de águas claras em Guarapari

O arquipélago das Três Ilhas fica na área de proteção ambiental de Setiba e abriga a maior diversidade de peixes recifais do Brasil. Na verdade, as Três Ilhas são cinco: Cambaião, Quitongo, Guanchumbas, Guararema e Leste-Oeste. Devido ao ângulo marítimo apenas três são mais visíveis.

Quem visitou essa paraíso foi a repórter Luanna Esteves, do Em Movimento. O desembarque só é permitido em uma delas, com uma vista perfeita para fotos. A cor da água varia de acordo com as condições climáticas, como o vento, sol e correntezas.

Três Ilhas em Guarapari Crédito: Samy Ferreira

As trilhas são cercadas de restinga e revelam pequenas praias com diversas piscinas naturais, entre elas a Praia da Baleia, nomeada assim graças a uma baleia que encalhou na areia.

As aguas cristalinas permitem uma visão clara do fundo do mar e de toda vida marinha abrigada no local. A visitação é permitida, porém é proibido acampar, utilizar churrasqueiras, som ou pescar nas ilhas. O motivo é a preservação da biodiversidade.

Mar nas Três Ilhas Crédito: Samy Ferreira

Os passeios duram em média 5 horas e custam a partir de R$ 75 por pessoa. A saída do barco fica no final da Praia de Setiba ou no canal de Guarapari. Agora é só escolher a data e preparar a roupa de banho para curtir essa beleza. Não esqueça de registrar esse momento e de sempre recolher seu lixo.

*Com informações do Em Movimento

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