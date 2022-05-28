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Turismo

Três Ilhas: conheça o paraíso de águas claras em Guarapari

Com piscinas naturais, trilhas e praias desertas as Três Ilhas são o destino ideal para os amantes de atividades aquáticas
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 09:39

O arquipélago das Três Ilhas fica na área de proteção ambiental de Setiba e abriga a maior diversidade de peixes recifais do Brasil. Na verdade, as Três Ilhas são cinco: Cambaião, Quitongo, Guanchumbas, Guararema e Leste-Oeste.  Devido ao ângulo marítimo apenas três são mais visíveis. 
Quem visitou essa paraíso foi a repórter Luanna Esteves, do Em Movimento. O desembarque só é permitido em uma delas, com uma vista perfeita para fotos. A cor da água varia de acordo com as condições climáticas, como o vento, sol e correntezas.
Três Ilhas em Guarapari
Três Ilhas em Guarapari Crédito: Samy Ferreira
As trilhas são cercadas de restinga e revelam pequenas praias com diversas piscinas naturais, entre elas a Praia da Baleia, nomeada assim graças a uma baleia que encalhou na areia.
As aguas cristalinas permitem uma visão clara do fundo do mar e de toda vida marinha abrigada no local. A visitação é permitida, porém é proibido acampar, utilizar churrasqueiras, som ou pescar nas ilhas. O motivo é a preservação da biodiversidade.
Mar nas Três Ilhas
Mar nas Três Ilhas Crédito: Samy Ferreira
Os passeios duram em média 5 horas e custam a partir de R$ 75 por pessoa. A saída do barco fica no final da Praia de Setiba ou no canal de Guarapari. Agora é só escolher a data e preparar a roupa de banho para curtir essa beleza. Não esqueça de registrar esse momento e de sempre recolher seu lixo.
*Com informações do Em Movimento

SERVIÇO

  • Passeio pelas Três Ilhas em Guarapari
  • Duração: Cerca de 5 horas
  • Custo: A partir de R$ 75
  • Saídas: No final da Praia de Setiba e no Canal de Guarapari

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