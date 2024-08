6 destinos de viagens para comemorar o Dia dos Pais

01

PAIS AVENTUREIROS

Localizada no coração da Bahia, a Chapada Diamantina é um destino imperdível para pais que têm um espírito aventureiro, com atividades de trekking e escalada, além da rica biodiversidade que abriga. Com suas montanhas, vales, cavernas e cachoeiras cristalinas, a região oferece uma variedade de experiências ao ar livre. Os pais podem explorar trilhas que levam a pontos icônicos como a majestosa Cachoeira da Fumaça, uma das mais altas do Brasil, ou subir ao topo do Morro do Pai Inácio para contemplar a vista deslumbrante da paisagem. Para se hospedar, a Pousada Alto do Cajueiro fica a apenas 10 minutos a pé do centro e oferece quartos rústicos com vista para o jardim e comodidades como ar-condicionado, TV e Wi-Fi gratuito, além de um bufê de café-da-manhã diário.