15 ideias de presentes para pais esportivos; veja lista

Chegou a hora de escolher o presente do Dia dos Pais! Comemorado no dia 11 de agosto, que tal surpreender o paizão que curte um esporte? HZ separou uma lista especial com 15 sugestões de mimos para variados gostos. Tem bicicleta, tênis, garrafa térmica, creatina e até barraca de camping para você fazer bonito na data. Confira a lista e presenteie!