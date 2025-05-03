Veja quem prestigiou o vernissage de "A Cidade Sou Eu” em Vitória

A OÁ Galeria abriu suas portas para a pluralidade da arte feita no Espírito Santo com a exposição coletiva “A Cidade Sou Eu”. A abertura foi na quarta, 30 de abril. A mostra reúne mais de 40 obras de 10 artistas capixabas contemporâneos, propondo um mergulho no cenário atual da produção artística local e nas múltiplas formas de olhar a cidade.⠀ Com curadoria voltada à valorização da arte capixaba, a exposição apresenta trabalhos de Ana Luzes, Barbara Carnielli, Juliana Morgado, Maria Tereza, Natália Guarçoni, Natan Dias, Re Henri, Renato Ren, Richard Fiorio e Thiago Sobreiro. As obras transitam por diferentes técnicas como escultura, pintura, desenho, instalação e fotografia, utilizando materiais diversos — do delicado vidro ao resistente aço — para construir um diálogo entre o indivíduo, a cidade e a arte. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.