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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Alexandre Pires mistura pagode e sertanejo em showzão em Vitória; fotos e vídeo

Publicado em
02 mai 2025 às 03:00
Alexandre Pires
Alexandre Pires mistura pagode e sertanejo em showzão em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Pagonejo bão! 

Com 35 anos de carreira, o cantor Alexandre Pires resolveu mistura os dois maiores gêneros musicais do Brasil, o pagode e o sertanejo. A turnê ""Pagonejo Bão" passou por Vitória nesta quarta-feira (30), no Espaço Patrick Ribeiro lotado.  No repertório do show estão releituras de clássicos do sertanejo em versões de pagode, além de sucessos da carreira de Alexandre com novos arranjos. Belíssima, a apresentação ainda contou  com coreografias inéditas, que colocou a plateia capixaba para cantar e dançar. Veja as fotos de Cloves Louzada e o vídeo abaixo.

CULTURA

Carla Freire, Fabricio Noronha, Roberto Menescal, Virgínia Casagrande, Elisa Lucinda e Julio Diniz
 Carla Freire, Fabricio Noronha, Roberto Menescal, Virgínia Casagrande, Elisa Lucinda e Julio Diniz: no  evento De conversa em conversa realizado nesta terça (29), no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Marcos Salles

Bazar solidário

De 6 a 8 de maio, das 9 às 19 horas, o Colégio Sagrado Coração de Maria, localizado na Praia do Canto, sediará a 37ª edição do Bazar Coração de Maria, evento aberto ao público com entrada livre. O evento solidário é realizado pelo grupo de voluntárias do Centro Missionário Coração de Maria. Toda a renda adquirida é revertida ao Centro Nova Geração, um projeto educativo e comunitário, localizado em Nova Rosa da Penha, Cariacica, que tem o compromisso com a transformação da condição de vida das crianças e dos adolescentes atendidos, buscando garantir-lhes os direitos básicos à cidadania. Os visitantes poderão adquirir peças de artesanato em geral, roupa de cama, mesa e banho, entre outros artigos, tudo confeccionado pelas voluntárias. Também serão vendidos bolos, doces e demais quitutes.

MODA E FÉ

Nanda Trindade, Rachel Pires, Vitória Netto e Patyl Pimentel
Nanda Trindade, Rachel Pires, Vitória Netto e Patyl Pimentel: no lançamento da coleção "Gratia",  união entre moda, arte, criatividade e fé, inspirada em Nossa Senhora de Guadalupe Crédito: @Nuvemsublimacao

Em Miami

Os Estados Unidos vão receber neste final de semana, 2 a 4 de maio, a primeira das três provas da temporada 2025 da Fórmula 1 em solo americano. É o Grande Prêmio de Miami, sexta etapa do campeonato, que contará com a presença do piloto capixaba Hugo Cibien em espaço exclusivo para assistir à corrida mais aguardada da temporada da Fórmula 1.

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