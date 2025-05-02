Alexandre Pires mistura pagode e sertanejo em showzão em Vitória; fotos e vídeo

De 6 a 8 de maio, das 9 às 19 horas, o Colégio Sagrado Coração de Maria, localizado na Praia do Canto, sediará a 37ª edição do Bazar Coração de Maria, evento aberto ao público com entrada livre. O evento solidário é realizado pelo grupo de voluntárias do Centro Missionário Coração de Maria. Toda a renda adquirida é revertida ao Centro Nova Geração, um projeto educativo e comunitário, localizado em Nova Rosa da Penha, Cariacica, que tem o compromisso com a transformação da condição de vida das crianças e dos adolescentes atendidos, buscando garantir-lhes os direitos básicos à cidadania. Os visitantes poderão adquirir peças de artesanato em geral, roupa de cama, mesa e banho, entre outros artigos, tudo confeccionado pelas voluntárias. Também serão vendidos bolos, doces e demais quitutes.