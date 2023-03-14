Veja quem prestigiou o evento "Fábrica de Chefs" em Vitória

Evento gastronômico que movimentou o Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, o Fábrica de Chefs reuniu renomados chefs que trocaram experiências com empresários, estudantes e cozinheiros. A festa foi finalizada com um coquetel que teve a presença especial da Miss Brasil Mia Mamede , convidada por Charles Souza , da organização do evento, e e que está à frente do Miss Universo ES deste ano.

A abertura do evento foi com Lucas Fonseca, especialista em Mindset de Alta Performance. Em seguida, subiram ao palco os chefs capixabas Hugo Grassi, Juarez Campos, Beca Milano – confeiteira que faz verdadeiras obras de arte em bolos, com quase 4 milhões de seguidores e que já participou dos realitys “Bake Off Brasil” e “Fábrica de Casamentos”. Quem também compareceu ao Fábrica foi Luiz Felipe Souza – chef do restaurante Evvai – que está na lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina e conta com uma estrela Michelin. Rubens Catarina – chef executivo do grupo D.O.M, e Ricardo Dornelles – vencedor do Bocuse D’Or, proprietário do Firma Bar, melhor cozinha de bar de Porto Alegre , também encantaram o público presente com seus conhecimentos.