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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o evento "Fábrica de Chefs" em Vitória

Publicado em
14 mar 2023 às 15:27
Juarez Campos e Hugo Grassi
Juarez Campos e Hugo Grassi: no Fábrica de Chefs 2023 Crédito: Arthur Louzada
Evento gastronômico que movimentou o Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, o Fábrica de Chefs reuniu renomados chefs que trocaram experiências com empresários, estudantes e cozinheiros. A festa foi finalizada com um coquetel que teve a presença especial da Miss Brasil Mia Mamede, convidada por Charles Souza, da organização do evento,  e e que está à frente do Miss Universo ES deste ano.
A abertura do evento foi com Lucas Fonseca,  especialista em Mindset de Alta Performance. Em seguida, subiram ao palco os chefs capixabas Hugo Grassi, Juarez Campos, Beca Milano – confeiteira que faz verdadeiras obras de arte em bolos, com quase 4 milhões de seguidores e que já participou dos realitys “Bake Off Brasil” e “Fábrica de Casamentos”. Quem também compareceu ao Fábrica foi Luiz Felipe Souza – chef do restaurante Evvai – que está na lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina e conta com uma estrela Michelin.  Rubens Catarina – chef executivo do grupo D.O.M, e Ricardo Dornelles – vencedor do Bocuse D’Or, proprietário do Firma Bar, melhor cozinha de bar de Porto Alegre , também encantaram o público presente com seus conhecimentos.
Hugo Grassi e Beca Milano foram homenageados pela Federazione Italiana Cuochi Delegazione Brasile no evento. 

Fábrica de Chefs em Vitória

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