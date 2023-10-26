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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a noite de autógrafos de Aurê Aguiar em Vitória

Publicado em
26 out 2023 às 03:00
Aurê Aguiar
Aurê Aguiar   lançou “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” nesta terça-feira (24), na Livraria Leitura do Shopping Vitória Crédito: Cloves Louzada

O livro de Aurê

O lançamento do primeiro livro da jornalista e escritora Aurê Aguiar, nesta terça-feira (24), no Shopping Vitória, lotou a Livraria Leitura de amigos, admiradores, colegas de profissão, antigos colegas de faculdade e professores, além de profissionais da área de comunicação e público em geral. O livro “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” reúne poemas e reflexões, em uma prosa poética que pode se encaixar na categoria de Desenvolvimento Pessoal e pode também representar um novo estilo: um “abraço literário”. Os royalties dessa primeira edição impressa da obra de Aurê serão doados para a Gerando Falcões, uma organização fundada em 2011 por Edu Lyra. Veja quem prestigiou a noite de autógrafos na galeria de Cloves Louzada.

EM FOZ DO IGUAÇU

Roberta Drummond, CEO da Innovare, e a arquiteta Sheila Basilio, no hotel em Foz do Iguaçu.
Roberta Drummond e a arquiteta Sheila Basilio: encontro de arquitos em Foz do Iguaçu Crédito: Divulgação

Collab de sucesso

Nossa Judith Ottoni acaba de lançar a segunda edição de sua linha em collab com a Farmaderm. São produtos pensados e desenvolvidos para fazer parte dos cuidados diários, indo desde um booster clareador até uma espuma de limpeza com ácido hialurônico. O objetivo é que as pacientes saiam do seu Instituto com os cosméticos necessários para continuar  o tratamento de beleza em casa. 

Toy arts

O Desemba Club de Murilo Abreu recebe um lançamento exclusivo de toy arts dos personagens do programa Choque de Cultura nesta quinta-feira (26). Rogerinho do Ingá, Maurílio dos Anjos, Julinho da Van e Renan de Almeida, que fazem sucesso no programa disponível no Globoplay, foram transformados em brinquedos para os fãs adultos colecionarem. O evento irá contar com a presença de Daniel Furlan, que interpreta Renan, e é um dos nomes por trás da TV Quase, realizadora do programa, além do empresário Fábio Mozine, da Läjä Records.

VISITA 

Na Praia de Camburi

De folga das gravações do Esporte Espetacular, a capixaba Bárbara Coelho, apresentadora do programa, aproveitou o tempo livre para praticar futevôlei no Oásis Beach Club, na Praia de Camburi. O espaço também é preparado para práticas de outras atividades esportivas ao ar livre, como beach tênis, vôlei de praia, treinamento funcional e artes marciais.

Em São Paulo

Estão presentes em São Paulo, para participar da Fenalaw, conhecida como a maior Feira-Congresso para o mercado jurídico da América Latina, que acontece no Centro de Convenções Frei Caneca, os advogados Carlos Augusto da Motta Leal, Patrícia Pena da Motta Leal e Carlos Augusto Pena da Motta Leal, sócios do escritório Motta Leal & Advogados Associados. O evento promete três dias de imersão em temas atuais e relevantes, por meio de palestras e workshops organizados por profissionais conceituados e renomados no cenário nacional.

ANIVERSÁRIO

Leticia Salgado e Lorena Cota
Leticia Salgado e Lorena Cota: celebrando 5 anos do Casa Graviola em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

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