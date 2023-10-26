Veja quem prestigiou a noite de autógrafos de Aurê Aguiar em Vitória

O lançamento do primeiro livro da jornalista e escritora Aurê Aguiar, nesta terça-feira (24), no Shopping Vitória, lotou a Livraria Leitura de amigos, admiradores, colegas de profissão, antigos colegas de faculdade e professores, além de profissionais da área de comunicação e público em geral. O livro “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” reúne poemas e reflexões, em uma prosa poética que pode se encaixar na categoria de Desenvolvimento Pessoal e pode também representar um novo estilo: um “abraço literário”. Os royalties dessa primeira edição impressa da obra de Aurê serão doados para a Gerando Falcões, uma organização fundada em 2011 por Edu Lyra. Veja quem prestigiou a noite de autógrafos na galeria de Cloves Louzada.