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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja como foi o carnaval de marchinhas e boa mesa em Santa Teresa

Publicado em
06 mar 2025 às 03:00
Rodrigo Britto, Ivana e Kleber Médici e João Paulo Angeli 
O secretário de Turismo e Cultura Rodrigo Brito, a primeira-dama de de Santa Teresa Ivana Médici, o prefeito de Santa Teresa Kleber Médici e o secretário de Governo João Paulo Angeli: folia na Terra dos Colibris Crédito: Prefeitura de Santa Teresa
Santa Teresa foi destino de quem gosta de carnaval de marchinhas e MPB e boa mesa. A cidade recebeu nos quatro dias de folia  a 3ª edição do Santo Boteco, desfile de bloco pelas ruas da cidade e shows na Rua do Lazer. RR esteve lá e traz um resumo no vídeo e nas fotos desta edição. 
Beatriz Rassele, Manu Murad e Fabiana Croce
Beatriz Rassele Croce, Manu Murad e Fabiana Croce Crédito: Divulgação
Poliane Buffon e a filha Bella curtiram o carnaval em Santa Teresa
Poliane Buffon e a filha Bella curtiram o carnaval em Santa Teresa Crédito: Divulgação
Joelmo Costa, Lorena Croce, Nina, Beatriz Rassele, Fabiana Croce, Renata Rasseli, André Hees, Ricardo Hees e Mariluce Salazar
Joelmo Costa, Lorena Croce, Nina Costa, Beatriz Rassele, Fabiana Croce, Renata Rasseli, André Hees, Ricardo Hees e Mariluce Salazar Crédito:  Divulgação
Grupo Na intimidade do Samba
Grupo Na intimidade do Samba Crédito: Prefeitura de Santa Teresa
Kleber e Ivana Medici, Renata Rasseli, Ricardo e André Hees
Kleber e Ivana Medici, Renata Rasseli, Ricardo e André Hees Crédito: Prefeitura de Santa Teresa 
Beatriz Rassele, Bruno Ullot e Fabiana Croce
Beatriz Rassele, Bruno Ulott e Fabiana Croce Crédito: Divulgação

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