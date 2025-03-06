Veja como foi o carnaval de marchinhas e boa mesa em Santa Teresa
Publicado em
06 mar 2025 às 03:00
O secretário de Turismo e Cultura Rodrigo Brito, a primeira-dama de de Santa Teresa Ivana Médici, o prefeito de Santa Teresa Kleber Médici e o secretário de Governo João Paulo Angeli: folia na Terra dos ColibrisCrédito: Prefeitura de Santa Teresa
Santa Teresa foi destino de quem gosta de carnaval de marchinhas e MPB e boa mesa. A cidade recebeu nos quatro dias de folia a 3ª edição do Santo Boteco, desfile de bloco pelas ruas da cidade e shows na Rua do Lazer. RR esteve lá e traz um resumo no vídeo e nas fotos desta edição.
Beatriz Rassele Croce, Manu Murad e Fabiana CroceCrédito: Divulgação
Poliane Buffon e a filha Bella curtiram o carnaval em Santa TeresaCrédito: Divulgação
Joelmo Costa, Lorena Croce, Nina Costa, Beatriz Rassele, Fabiana Croce, Renata Rasseli, André Hees, Ricardo Hees e Mariluce SalazarCrédito: Divulgação
Grupo Na intimidade do SambaCrédito: Prefeitura de Santa Teresa
Kleber e Ivana Medici, Renata Rasseli, Ricardo e André HeesCrédito: Prefeitura de Santa Teresa
Beatriz Rassele, Bruno Ulott e Fabiana CroceCrédito: Divulgação