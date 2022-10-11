Valentina Primo ganha festa surpresa de aniversário em Vila Velha

Quem pretende presentear os filhos no Dia das Crianças, celebrado nesta quarta-feira (12), com brinquedos eletrônicos, como um videogame, por exemplo, pode se preparar para pagar até 78,12% em impostos. Segundo a contadora, empresária contábil, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES) e conselheira do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES), Mônica Porto, a maioria dos produtos selecionados para presentear os pequenos é importado e acaba tendo tributação alta. “Os produtos importados, principalmente, como videogames, celular, entre outros, passam por uma tributação no ato da nacionalização, quando chegam ao país. Além disso, tanto esses produtos quanto outros nacionais sofrem alguns impostos seletivos”, disse ela.