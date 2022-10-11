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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Valentina Primo ganha festa surpresa de aniversário em Vila Velha

Publicado em
11 out 2022 às 02:30
Lucas, Valentina, Fabio e Andrea Primo
Lucas, a aniversariante Valentina, Fabio e Andrea Primo: parabéns pra você em família! Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Valentina! 

Valentina Primo ia comemorar o aniversário de 13 anos, ao lado da família, no show do Coldplay, no Rio de Janeiro. Mas por conta do adiamento do show, a aniversariatne ganhou uma festa surpresa organizada pelo mãe e festeira Andrea Primo. A decoração ficou a cargo de Débora Nitz e Empório Decor e o Dj Lucas animou a pista. Confira os detalhes na galeria de Mônica Zorzanelli.

JANTAR 

Emar Batalha e Aletania Meinberg
Emar Batalha e Aletania Meinberg: no 1º jantar solidário do Instituto Alimentando o Bem, fundada pela designer de joias Emar Batalha, no Morumbi, em São Paulo Crédito: Rafael Cusato

Novidade na Praia da Costa

A jornalista Viviane Anselmé e a chef Jacqueline Turini – conhecida por comandar a Cozinha da Jacque – uniram-se e irão lançar uma nova empreitada que vai deixar todo mundo com água na boca: a Passione Pasta, uma fábrica de massa artesanal e empório, na Praia da Costa. "Vamos disponibilizar massas artesanais em diversas opções no modo ‘take away’ e ainda produtos premium no empório”, explica a jornalista. A previsão de inauguração é no final do mês.

Doação de perucas

Dirceu Paigel estará no Hospital Evangélico de Vila Velha, na manhã desta terça-feira (11), para participar da ação solidária em que serão captados cabelos para serem transformadas em perucas e doadas para mulheres em tratamento do câncer.

QUERIDOS DE RR

Ismael e Flávia Dias
Ismael e Flávia Dias: em noite de show em Vitória Crédito: Arthur Louzada

COMPETIÇÃO

Bruno Araújo (Rede Gazeta), Edson Barbosa (EDP), Márcio Chagas (Rede Gazeta), Fernanda Saliba (EDP), Marcelo Siqueira (CDC) e ADILSON LORIATO HERZOG (EDP)
Bruno Araújo (Rede Gazeta), Edson Barbosa (EDP), Márcio Chagas (Rede Gazeta), Fernanda Saliba (EDP), Marcelo Siqueira (CDC) e Adilson Loriato Herzog (EDP): na E-Taça EDP das Comunidades 2022 Crédito: Arthur Louzada

Altos tributos

Quem pretende presentear os filhos no Dia das Crianças, celebrado nesta quarta-feira (12), com brinquedos eletrônicos, como um videogame, por exemplo, pode se preparar para pagar até 78,12% em impostos. Segundo a contadora, empresária contábil, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES) e conselheira do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES), Mônica Porto, a maioria dos produtos selecionados para presentear os pequenos é importado e acaba tendo tributação alta. “Os produtos importados, principalmente, como videogames, celular, entre outros, passam por uma tributação no ato da nacionalização, quando chegam ao país. Além disso, tanto esses produtos quanto outros nacionais sofrem alguns impostos seletivos”, disse ela.

Limites das cirurgias

Recentemente, as cantoras Rosana, 68 anos e Anitta, 29 anos, revelaram que são muito adeptas às cirurgias plásticas. A Girl from Rio, inclusive, declarou que perdeu as contas de quantas intervenções cirúrgicas e que se aceita como ela é, mas também gosta muito de “mudar”. O cirurgião plástico Ariosto Santos informa que a paciente precisa saber que um procedimento cirúrgico envolve diversos fatores, que vão desde a idade e o histórico clínico dela à qualidade da pele. E reforça que “é muito importante ter em mente que o resultado obtido por uma amiga ou por uma celebridade não necessariamente será o mesmo que o da paciente”, disse o médico.

INAUGURAÇÃO

Raphael Brotto, Márcio Abaurre e Marcelo Braga
Raphael Brotto, Márcio Abaurre e Marcelo Braga: na inauguração da Arena APX BTG Reserva Vitória, na Enseada do Suá Crédito: Thuanny Louzada

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