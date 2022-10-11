Valentina Primo ganha festa surpresa de aniversário em Vila Velha

Recentemente, as cantoras Rosana, 68 anos e Anitta, 29 anos, revelaram que são muito adeptas às cirurgias plásticas. A Girl from Rio, inclusive, declarou que perdeu as contas de quantas intervenções cirúrgicas e que se aceita como ela é, mas também gosta muito de “mudar”. O cirurgião plástico Ariosto Santos informa que a paciente precisa saber que um procedimento cirúrgico envolve diversos fatores, que vão desde a idade e o histórico clínico dela à qualidade da pele. E reforça que “é muito importante ter em mente que o resultado obtido por uma amiga ou por uma celebridade não necessariamente será o mesmo que o da paciente”, disse o médico.