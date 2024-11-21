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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sinesia Karol desfila sua beachwear chic em Vitória; veja fotos

Publicado em
21 nov 2024 às 03:05
Sinesia Karol, Fernando Torquatto e Ana Paula Castro
Sinesia Karol, Fernando Torquatto e Ana Paula Castro:   “trunk show” na Oficina de Ana Paula Castro Crédito: Arthur Louzada

Sinesia in Vix

A marca de beach chic Sinesia Karol desembarcou pela primeira vez em Vitória em um lançamento exclusivo. A designer capixaba, que mora nos Estados Unidos, desfilou sua coleção de Primavera Verão 25  em um “trunk show”para convidados, no ateliê de Ana Paula Castro, com styling de Ivan Aguilar e jóias de Ane Zorzanelli. O fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto, amigo de longa data da designer, foi um dos convidados, e participou de um bate-papo sobre tendências de moda e beleza. Estiveram por lá Ana Clark, Ana Paula França, Andressa Hirle, Sibele Simão e Bárba Louise, Celina Liévori, Laila Nemer, Mariana Buaiz e Sérgio Paulo Rabello. O RP ficou a cargo de Andy Bonella e Dudu Altoé. Veja as fotos de Arthur Louzada.

FESTA

O médico Remegildo Milanez, Ildo Steffen, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço e o presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel
O médico Remegildo Milanez, Ildo Steffen, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço,  e o presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel: na comemoração aos 45 anos da Unimed Vitória, no Steffen Eventos  Crédito: Divulgação

Encontro de arte

Janaína e Laila Nemer convidam para lançamento de suas velas de design, nesta terça-feira (26), na Stampa, em parceria com a Casa Roca. 

Joelma em Vix

Em reunião com o prefeito Lorenzo Pazolini, o empresário da cantora Joelma, Ricardo Lago, e os produtores locais André Vale e Slin Ribeiro, acertaram detalhes da gravação do primeiro DVD da cantora no Espírito Santo. O evento, parte da turnê “Isso é Calypso”, vai acontecer no dia 11 de janeiro de 2025, na Praça do Papa, e promete destacar Vitória no cenário cultural e turístico nacional.

NOIVADO

Mariah Ferrari Pires e Thales Lopes
Mariah Ferrari Pires e Thales Lopes: noivado em Trancoso, Bahia Crédito: Divulgação

JANTAR

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