Sinesia Karol desfila sua beachwear chic em Vitória; veja fotos

A marca de beach chic Sinesia Karol desembarcou pela primeira vez em Vitória em um lançamento exclusivo. A designer capixaba, que mora nos Estados Unidos, desfilou sua coleção de Primavera Verão 25 em um “trunk show”para convidados, no ateliê de Ana Paula Castro, com styling de Ivan Aguilar e jóias de Ane Zorzanelli. O fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto, amigo de longa data da designer, foi um dos convidados, e participou de um bate-papo sobre tendências de moda e beleza. Estiveram por lá Ana Clark, Ana Paula França, Andressa Hirle, Sibele Simão e Bárba Louise, Celina Liévori, Laila Nemer, Mariana Buaiz e Sérgio Paulo Rabello. O RP ficou a cargo de Andy Bonella e Dudu Altoé. Veja as fotos de Arthur Louzada.