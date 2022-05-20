Sindiex comemora 30 anos em almoço empresarial em Vitória

Mais de 200 convidados, entre empresários do comércio exterior do Espírito Santo e do país, autoridades a nível municipal, estadual e federal, representantes de entidades parceiras e demais personalidades que fazem parte da trajetória do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) se reuniram na tarde desta quarta-feira (18) para a comemoração dos 30 anos da entidade, em evento realizado no Le Buffet Master. A tarde foi marcada por homenagens, lançamento da nova marca da entidade, posse da diretoria eleita para o período de 2022 a 2026 e pela entrega do aguardado prêmio Personalidade do Comércio Exterior, que este ano teve dois homenageados: a senadora Rose de Freitas e o deputado federal Da Vitória. Veja a galeria de fotos de Cacá Lima

Alemão do Forró será uma das principais atrações das comemorações do aniversário de Vila Velha, neste domingo (22). E o cantor preparou uma surpresa (que agora deixa de ser surpresa para os leitores de RR) para os fãs que não puderem ir ao Parque da Prainha. O show será transmitido ao vivo no canal do Alemão no YouTube. “Durante a pandemia, a internet era o que nos mantinha conectado com os fãs. E agora, com a retomada dos shows, que continuar dando aquela moral para quem acompanha o nosso trabalho de qualquer lugar do planeta. E como esse show em Vila Velha será muito especial, resolvemos investir pesado na transmissão do evento para quem nos puder ir”, destacou o cantor que é o segundo artista capixaba com mais seguidores inscritos no seu canal do YouTube, ficando atrás apenas de Roberto Carlos.