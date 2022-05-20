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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sindiex comemora 30 anos em almoço empresarial em Vitória

Publicado em
20 mai 2022 às 02:15
Sidemar Acosta, Josias Da Vitória, Rose de Freitas e Renato Casagrande
O governador Renato Casagrande, o deputado federal Josias Da Vitória, a senadora Rose de Freitas e o presidente do Sindiex Sidemar Acosta: celebrando 30 anos do Sindiex  Crédito: Cacá Lima

Festa do Sindiex

Mais de 200 convidados, entre empresários do comércio exterior do Espírito Santo e do país, autoridades a nível municipal, estadual e federal, representantes de entidades parceiras e demais personalidades que fazem parte da trajetória do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) se reuniram na tarde desta quarta-feira (18) para a comemoração dos 30 anos da entidade, em evento realizado no Le Buffet Master. A tarde foi marcada por homenagens, lançamento da nova marca da entidade, posse da diretoria eleita para o período de 2022 a 2026 e pela entrega do aguardado prêmio Personalidade do Comércio Exterior, que este ano teve dois homenageados: a senadora Rose de Freitas e o deputado federal Da Vitória. Veja a galeria de fotos de Cacá Lima

MODA

Beth Stein e Maita Mota
Beth Stein e Maita Mota: na comemoração de 52 anos da Maria Helena Pacheco, em Vitória Crédito: Renata Pacheco

ALEMÃO NO YOUTUBE

Alemão do Forró será uma das principais atrações das comemorações do aniversário de Vila Velha, neste domingo (22). E o cantor preparou uma surpresa (que agora deixa de ser surpresa para os leitores de RR) para os fãs que não puderem ir ao Parque da Prainha. O show será transmitido ao vivo no canal do Alemão no YouTube. “Durante a pandemia, a internet era o que nos mantinha conectado com os fãs. E agora, com a retomada dos shows, que continuar dando aquela moral para quem acompanha o nosso trabalho de qualquer lugar do planeta. E como esse show em Vila Velha será muito especial, resolvemos investir pesado na transmissão do evento para quem nos puder ir”, destacou o cantor que é o segundo artista capixaba com mais seguidores inscritos no seu canal do YouTube, ficando atrás apenas de Roberto Carlos.

QUERIDAS DE RR

Claudia Larica e Andressa Allen
Claudia Larica e Andressa Allen: em tarde de moda em Vitória Crédito: Renata Pacheco

Tratamento

Eduarda Buaiz celebra a parceria que a Buaiz Alimentos acaba de fechar com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). Pela iniciativa, pacientes que participam das atividades do Centro de Vivência Casa Rosa estão aprendendo a produzir biscoitos, bolos e pães caseiros. O consultor técnico em panificação da Buaiz Alimentos, chef Genilson Pereira da Penha, com mais de 20 anos de experiência na área é o responsável pelas aulas, que incluem parte teórica e prática, aliando diversão e qualificação profissional. A ação está inserida em um dos programas sociais da Afecc que reúne iniciativas de qualificação sócio profissional, favorecendo a inserção do paciente oncológico no mercado de trabalho, seja por meio do emprego formal, do empreendedorismo ou de empreendimentos da economia solidária.

Para arquitetos

É na próxima quinta-feira (26), às 17h30, o coquetel e workshop da loja de mobiliário corporativo Master Office Design, em Vitória, promovidos por Ilma Mendonça, Rafael Mendonça Marino e Gilcélio Carlos Marino. O evento irá recepcionar um time de arquitetos capixabas de peso. Para comemorar um ano da empresa, representantes das marcas exclusivas estarão na capital, como Fabio Bortolini, CEO da fábrica Bortolini, Marcos Nogueira, da Adesign Divisórias e Jan Van Hecke diretor comercial na Belgotex do Brasil.

Advocacia empresarial

Ítalo Scaramussa e Isaac Pandolfi seguem ganhando cada vez mais notoriedade nacional por conta de sua advocacia empresarial: a dupla está defendendo grandes bancos em estados como a Bahia, Ceará, Sergipe, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e, claro, o nosso Espírito Santo. Ítalo, aliás, é o destacado presidente da OAB da Serra.

Curso online

A jornalista Vera Caser está ensinando os profissionais de cooperativas a como conquistar e reter novos associados em seu curso online VendeCoop, disponível na plataforma Hotmart. A capacitação de vendas é a primeira do País voltada ao segmento, que hoje reúne mais de 16 milhões de brasileiros.

Parabéns pra você!

Para receber seus convidados no 38° Batalhão de Infantaria, localizado na Prainha, em Vila Velha, a aniversariante Rita Rocio Tristão irá contar com excelente organização no evento. Com Arte Floral de Rebeca Duarte, os móveis de luxo de Cintia Dutra, da Unimport, e o buffet do Centro de Convenções de Vila Velha. A sunset será no neste sábado (21), às 17 horas, e irá contar ainda com as delícias da chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, e o som por conta do DJ Rico Garcia.

Design transforma

Roberta Drummond da Innovare participa do ABD Regional ES no próximo dia 24 de maio, na Praia do Canto. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD), tem como tema “O designer como agente transformador”.

Happy hour com inovação

Bernardo Dietze e todo time da Golden Investimentos promovem nesta sexta-feira (20)um happy hour com talk show de Romero Rodrigues, o fundador do site Buscapé, no Rooftop do Base 27, hub corporativo de inovação capixaba onde são sócios mantenedores.

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