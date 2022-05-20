Sindiex comemora 30 anos em almoço empresarial em Vitória

É na próxima quinta-feira (26), às 17h30, o coquetel e workshop da loja de mobiliário corporativo Master Office Design, em Vitória, promovidos por Ilma Mendonça, Rafael Mendonça Marino e Gilcélio Carlos Marino. O evento irá recepcionar um time de arquitetos capixabas de peso. Para comemorar um ano da empresa, representantes das marcas exclusivas estarão na capital, como Fabio Bortolini, CEO da fábrica Bortolini, Marcos Nogueira, da Adesign Divisórias e Jan Van Hecke diretor comercial na Belgotex do Brasil.