Sérgio Rogério de Castro comemora 80 anos com festa em Vitória

Querido de RR, Sérgio Rogério de Castro "oitentou" com festa em família e amigos neste sábado (13), em sua casa, na Ilha do Boi, em Vitória. O almoço festivo foi assinado pelo chef Júlio Lemos, do Papaguth. A décor foi assinada pela Conceito Único e o DJ De Prá animou a pista. O neto Bernardo Castro fez um discurso, falando sobre as realizações do empresário e ex-senador. Foi muito aplaudido. Stella Miranda assinou o cerimonial e a nossa Camilla Baptistin fez o registro dos melhores momentos da festa. Confira a galeria.
O fundador do aplicativo de entregas Shipp e criador da loja autônoma Zaitt, Rodrigo Miranda, fará palestra nesta terça (16), no lançamento do Ibef University. O presidente da UVV, José Luiz Dantas, e o empresário Marcus Buaiz também serão painelistas. Dantas vai explorar o tema "Educação na era digital". "Falar sobre o tema conhecimento é fundamental, principalmente no mundo globalizado e na era digital. Hoje a informação está disponível em tempo real, a qualquer momento e com ferramentas simples, como o smartphone. Então, as consultas e os aprimoramentos acontecem a cada segundo. Na minha palestra vou abordar um pouco sobre o conhecimento na era digital", explica.
A maior rede de livrarias físicas do Brasil, a Leitura, vai inaugurar no mês de setembro mais uma loja na capital capixaba. A nova unidade, no Shopping Vitória, contará com dois pisos totalizando o espaço de 730m² e terá diversas opções de títulos disponíveis, além de materiais de papelaria e escritório, presentes, área geek e suprimentos de informática. São mais de 100 mil itens diferentes.
O empresário Thales Machado, sócio-administrador da Magban Mármore e Granito, empresa tradicional de Cachoeiro de Itapemirim, é um dos confirmados para o evento que marcará o maior lançamento imobiliário do município, programado para esta segunda-feira (15), a partir das 18 horas. O projeto estreará a presença da Lotes CBL em Cachoeiro: um loteamento com mais de 500 unidades implantado em área de plena expansão da cidade, com bela vista e excelente localização.
Giuliano de Castro prepara o 200º Café com Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases). O evento será na próxima terça, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. “Estar à frete de uma instituição tão importante como a Ases é encarar desafios para todos aqueles que empreendem e que buscam espaços para poder gerar emprego e renda para a população". O 200º Caneg chega num momento importante para a Ases, pois completa 45 anos de existência, promovendo interação junto ao poder público, articulação e encaminhamento de reivindicações coletivas, visando a solução de problemas comuns, além da estruturação de propostas de desenvolvimento sustentável para o município da Serra.