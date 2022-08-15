Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Sérgio Rogério de Castro comemora 80 anos com festa em Vitória

Publicado em
15 ago 2022 às 02:15
Sérgio Rogério de Castro
Sérgio Rogério de Castro celebrou 80 anos em sua casa, na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin
Querido de RR, Sérgio Rogério de Castro "oitentou" com festa em família e amigos neste sábado (13), em sua casa, na Ilha do Boi, em Vitória. O almoço festivo foi assinado pelo chef Júlio Lemos, do Papaguth. A décor foi assinada pela Conceito Único e o DJ De Prá animou a pista. O neto Bernardo Castro fez um discurso, falando sobre as realizações do empresário e ex-senador. Foi muito aplaudido. Stella Miranda assinou o cerimonial e a nossa Camilla Baptistin fez o registro dos melhores momentos da festa. Confira a galeria. 
Serginho Castro e Camila, Giuliano e Julianna Castro, Sérgio Rogério e Anamaria Castro, Patricia e Léo de Castro
Serginho Castro e Camila, Giuliano e Julianna Castro, o aniversariante Sérgio Rogério de Castro e Anamaria Castro, Patricia e Léo de Castro: festa em família com filhos e noras Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 80 anos de Sérgio Rogério de Castro

Tarde perfumada

Claudia Scarton convida para um bate-papo com  perfumista da Tânia Bulhões nesta quarta-feira (17), às 16h, na La Basseti, na Praia do Canto. 

Harmonização

Paulo Gáudio comanda degustação harmonizada do menu do novo restaurante El Gitano com vinhos da vínícola Gaudio, nesta terça-feira (16), às 18h, no El Gitano, na Curva da Jurema. 

Capixaba na Revista "Ela"

Nossa sommèliere e única mestre cavista estrangeira na França, Marina Giuberti ganhou destaque na revista "Ela", de "O Globo" neste domingo (14). Na reportagem, com o título "Paris é uma Festa", a chef, que é dona de uma das mais famosas lojas de vinhos da França, conta que é favor de democratizar o acesso ao mundo do vinho. "Sou a favor do vinho em lata, em copinho, de tudo o que puder democratizar o acesso". RR concorda. 

Hora de skincare

O inverno já começa a se despedir e por isso vale reforçar que o melhor momento para fazer tratamentos de pele é nesta estação. A dermatologista Karina Mazzini explica que nesta época a exposição solar é menor, então é uma ótima fase para fazer os tratamentos que exigem recuperação, chamados de procedimentos abalativos. "São aqueles que conseguem promover a mais profunda renovação da pele, o que garante resultados muito mais eficazes, já que atuam tanto na epiderme quanto na derme, como o laser de CO2, peelings e tecnologia de plasma", contextualiza a médica.

INAUGURAÇÃO

EDUCAÇÃO E PALESTRA

O fundador do aplicativo de entregas Shipp e criador da loja autônoma Zaitt, Rodrigo Miranda, fará palestra nesta  terça (16), no lançamento do Ibef University. O presidente da UVV, José Luiz Dantas, e o empresário Marcus Buaiz também serão painelistas. Dantas vai explorar o tema "Educação na era digital". "Falar sobre o tema conhecimento é fundamental, principalmente no mundo globalizado e na era digital. Hoje a informação está disponível em tempo real, a qualquer momento e com ferramentas simples, como o smartphone. Então, as consultas e os aprimoramentos acontecem a cada segundo. Na minha palestra vou abordar um pouco sobre o conhecimento na era digital", explica.

EM MINAS GERAIS

Léo Bahia e Arlindo Porto no sim-sim de Ana Júlia e Henrique, em Tiradentes, MG
Queridos de RR Léo Bahia e Arlindo Porto participaram do sim-sim de Ana Júlia e Henrique, em Tiradentes (MG_ neste sábado (13 Crédito: Divulgação

LEITURA NO SV

A maior rede de livrarias físicas do Brasil, a Leitura, vai inaugurar no mês de setembro mais uma loja na capital capixaba. A nova unidade, no Shopping Vitória, contará com dois pisos totalizando o espaço de 730m² e terá diversas opções de títulos disponíveis, além de materiais de papelaria e escritório, presentes, área geek e suprimentos de informática. São mais de 100 mil itens diferentes.

EM SAMPA

Teo Rangel e Gustavo Checchinato
Teo Rangel e Gustavo Checchinato: em casamento badalado no Palácio Tangará, em São Paulo Crédito: Divulgação

EM CACHOEIRO

O empresário Thales Machado, sócio-administrador da Magban Mármore e Granito, empresa tradicional de Cachoeiro de Itapemirim, é um dos confirmados para o evento que marcará o maior lançamento imobiliário do município, programado para esta   segunda-feira (15), a partir das 18 horas. O projeto estreará a presença da Lotes CBL em Cachoeiro: um loteamento com mais de 500 unidades implantado em área de plena expansão da cidade, com bela vista e excelente localização.

CASACOR SP

Os jovens talentos arquitetos, Bruna Perim, Renzo Cerqueira e Bia Margon, visitam a CASACOR SP
Os jovens talentos arquitetos do ES, Bruna Perim, Renzo Cerqueira e Bia Margon, visitam a CASACOR SP Crédito: Divulgação

CAFÉ COM NEGÓCIOS

Giuliano de Castro prepara o 200º Café com Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases). O evento será na próxima terça, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. “Estar à frete de uma instituição tão importante como a Ases é encarar desafios para todos aqueles que empreendem e que buscam espaços para poder gerar emprego e renda para a população". O 200º Caneg chega num momento importante para a Ases, pois completa 45 anos de existência, promovendo interação junto ao poder público, articulação e encaminhamento de reivindicações coletivas, visando a solução de problemas comuns, além da estruturação de propostas de desenvolvimento sustentável para o município da Serra.

Veja Também

Dia dos Pais 2022: confira nosso ensaio especial para marcar a data

Estilista do ES será homenageada na Academia de Letras e Artes de SP

Iracema Neves e André Serafim comemoram os 4 anos de Luisa em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança