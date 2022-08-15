Sérgio Rogério de Castro comemora 80 anos com festa em Vitória

Sérgio Rogério de Castro celebrou 80 anos em sua casa, na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

Querido de RR, Sérgio Rogério de Castro "oitentou" com festa em família e amigos neste sábado (13), em sua casa, na Ilha do Boi, em Vitória. O almoço festivo foi assinado pelo chef Júlio Lemos, do Papaguth. A décor foi assinada pela Conceito Único e o DJ De Prá animou a pista. O neto Bernardo Castro fez um discurso, falando sobre as realizações do empresário e ex-senador. Foi muito aplaudido. Stella Miranda assinou o cerimonial e a nossa Camilla Baptistin fez o registro dos melhores momentos da festa. Confira a galeria.

Serginho Castro e Camila, Giuliano e Julianna Castro, o aniversariante Sérgio Rogério de Castro e Anamaria Castro, Patricia e Léo de Castro: festa em família com filhos e noras Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 80 anos de Sérgio Rogério de Castro

Tarde perfumada Claudia Scarton convida para um bate-papo com perfumista da Tânia Bulhões nesta quarta-feira (17), às 16h, na La Basseti, na Praia do Canto. Harmonização Paulo Gáudio comanda degustação harmonizada do menu do novo restaurante El Gitano com vinhos da vínícola Gaudio, nesta terça-feira (16), às 18h, no El Gitano, na Curva da Jurema. Capixaba na Revista "Ela" Nossa sommèliere e única mestre cavista estrangeira na França, Marina Giuberti ganhou destaque na revista "Ela", de "O Globo" neste domingo (14). Na reportagem, com o título "Paris é uma Festa", a chef, que é dona de uma das mais famosas lojas de vinhos da França, conta que é favor de democratizar o acesso ao mundo do vinho. "Sou a favor do vinho em lata, em copinho, de tudo o que puder democratizar o acesso". RR concorda. Hora de skincare O inverno já começa a se despedir e por isso vale reforçar que o melhor momento para fazer tratamentos de pele é nesta estação. A dermatologista Karina Mazzini explica que nesta época a exposição solar é menor, então é uma ótima fase para fazer os tratamentos que exigem recuperação, chamados de procedimentos abalativos. "São aqueles que conseguem promover a mais profunda renovação da pele, o que garante resultados muito mais eficazes, já que atuam tanto na epiderme quanto na derme, como o laser de CO2, peelings e tecnologia de plasma", contextualiza a médica.

INAUGURAÇÃO

EDUCAÇÃO E PALESTRA

O fundador do aplicativo de entregas Shipp e criador da loja autônoma Zaitt, Rodrigo Miranda, fará palestra nesta terça (16), no lançamento do Ibef University. O presidente da UVV, José Luiz Dantas, e o empresário Marcus Buaiz também serão painelistas. Dantas vai explorar o tema "Educação na era digital". "Falar sobre o tema conhecimento é fundamental, principalmente no mundo globalizado e na era digital. Hoje a informação está disponível em tempo real, a qualquer momento e com ferramentas simples, como o smartphone. Então, as consultas e os aprimoramentos acontecem a cada segundo. Na minha palestra vou abordar um pouco sobre o conhecimento na era digital", explica.

EM MINAS GERAIS

Queridos de RR Léo Bahia e Arlindo Porto participaram do sim-sim de Ana Júlia e Henrique, em Tiradentes (MG_ neste sábado (13 Crédito: Divulgação

LEITURA NO SV

A maior rede de livrarias físicas do Brasil, a Leitura, vai inaugurar no mês de setembro mais uma loja na capital capixaba. A nova unidade, no Shopping Vitória, contará com dois pisos totalizando o espaço de 730m² e terá diversas opções de títulos disponíveis, além de materiais de papelaria e escritório, presentes, área geek e suprimentos de informática. São mais de 100 mil itens diferentes.

EM SAMPA

Teo Rangel e Gustavo Checchinato: em casamento badalado no Palácio Tangará, em São Paulo Crédito: Divulgação

EM CACHOEIRO

O empresário Thales Machado, sócio-administrador da Magban Mármore e Granito, empresa tradicional de Cachoeiro de Itapemirim, é um dos confirmados para o evento que marcará o maior lançamento imobiliário do município, programado para esta segunda-feira (15), a partir das 18 horas. O projeto estreará a presença da Lotes CBL em Cachoeiro: um loteamento com mais de 500 unidades implantado em área de plena expansão da cidade, com bela vista e excelente localização.

CASACOR SP

Os jovens talentos arquitetos do ES, Bruna Perim, Renzo Cerqueira e Bia Margon, visitam a CASACOR SP Crédito: Divulgação

CAFÉ COM NEGÓCIOS