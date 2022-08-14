Dia dos Pais 2022: confira nosso ensaio especial para marcar a data
Publicado em
14 ago 2022 às 02:15
Dr. Jonas Giacomin e as filhas Rafaela, Gabriela e FernandaCrédito: Divulgação
Médico, empresário, advogado ou dentista ... Não importa a profissão do seu paizão. O que vale neste domingo é celebrar o Dia dos Pais com ele. RR entrou no clima da data e reuniu 14 queridos da coluna com seus presentes, os filhos, para celebrar o segundo domingo de agosto (14). Confira a galeria.
O super pai Getulio Azevedo com suas filhas Ana Luiza e MarianaCrédito: Arquivo pessoal
Alison Cerutti e Catarina Tristão CeruttiCrédito: Arquivo pessoal
Valdecir Torezani e os filhos Mirela, Miguel e JúniorCrédito: Mônica Zorzanelli
Sergio Teixeira e Laura Giro TeixeiraCrédito: Arquivo pessoal
MarceloSoares e o filho Gabriel SoaresCrédito: Cloves Louzada
O advogado Eduardo Sarlo e os filhos Manoela e DanielCrédito: Arquivo pessoal
Dr,. André Félix posa orgulhoso ao lado da BetinaCrédito: Arquivo pessoal
O médico e membro da diretoria do Iate Clube do Espírito Santo, Carlos Moschen, entre os filhos Pedro e GiuliaCrédito: Arquivo pessoal
Sérgio Vasconcelos e o filho ThalesCrédito: Arquivo pessoal
Pai e filho no surf: Michel (pai ) e Eric (filho)Crédito: Arquivo pessoal
Diogo Ridolfi entre os filhos Bento Murta Ridolfi e Hugo Murta Ridolfi Crédito: Arquivo pessoal
O advogado Alexandre Dalla Bernardina e os filhos Júlia e PedroCrédito: Arquivo pessoal
O advogado Wiler Coelho e as filhas Isadora e HelenaCrédito: Arquivo pessoal