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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Dia dos Pais 2022: confira nosso ensaio especial para marcar a data

Publicado em
14 ago 2022 às 02:15
Dr. Jonas Giacomin e as filhas Fernanda, Gabriela e Fernanda
Dr. Jonas Giacomin e as filhas Rafaela, Gabriela e Fernanda Crédito: Divulgação
Médico, empresário, advogado ou dentista ... Não importa a profissão do seu paizão. O que vale neste domingo é celebrar o Dia dos Pais com ele. RR entrou no clima da data e reuniu 14 queridos da coluna com seus presentes, os filhos, para celebrar o segundo domingo de agosto (14). Confira a galeria.
O super pai Getulio Azevedo com suas filhas Ana Luiza e Mariana
O super pai Getulio Azevedo com suas filhas Ana Luiza e Mariana Crédito: Arquivo pessoal
Alison e Catarina Tristão Cerutti
Alison Cerutti e Catarina Tristão Cerutti Crédito: Arquivo pessoal
Valdecir Torezani e os filhos Mirela, Miguel e Júnior
Valdecir Torezani e os filhos Mirela, Miguel e Júnior Crédito: Mônica Zorzanelli
Sergio Teixeira e Laura Giro Teixeira
Sergio Teixeira e Laura Giro Teixeira Crédito: Arquivo pessoal
Marcelo e Gabriel Soares
MarceloSoares  e o filho Gabriel Soares Crédito: Cloves Louzada
O advogado Eduardo Sarlo com a filha Manoela e o filho Daniel
O advogado Eduardo Sarlo  e os filhos Manoela e Daniel Crédito: Arquivo pessoal
Dr André Félix posa orgulhoso ao lado da pequena Betina.
Dr,. André Félix posa orgulhoso ao lado da Betina Crédito: Arquivo pessoal
O médico e membro da diretoria do Iate Clube do Espírito Santo, Carlos Moschen, entre os filhos Pedro e Giulia.
O médico e membro da diretoria do Iate Clube do Espírito Santo, Carlos Moschen, entre os filhos Pedro e Giulia Crédito: Arquivo pessoal
Sérgio Vasconcelos com seu filho Thales
Sérgio Vasconcelos e o filho Thales Crédito: Arquivo pessoal
Pai e filho no surf, Michel (pai ) e Eric (filho)
Pai e filho no surf:  Michel (pai ) e Eric (filho) Crédito: Arquivo pessoal
Diogo Ridolfi entre os filhos Bento Murta Ridolfi de 3 anos e 10 meses e Hugo Murta Ridolfi de 2 anos.
Diogo Ridolfi entre os filhos Bento Murta Ridolfi e Hugo Murta Ridolfi  Crédito: Arquivo pessoal
O advogado especialista em Direito de Famílias e Sucessões Alexandre Dalla Bernardina e seus filhos Júlia e Pedro.
O advogado Alexandre Dalla Bernardina e os filhos Júlia e Pedro Crédito: Arquivo pessoal
O advogado Wiler Coelho, e as filhas Isadora e Helena.
O advogado Wiler Coelho e as filhas Isadora e Helena Crédito: Arquivo pessoal

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