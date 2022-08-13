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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Estilista do ES será homenageada na Academia de Letras e Artes de SP

Publicado em
13 ago 2022 às 02:30
Marcí Vago, estilista capixaba
Marcí Vago, estilista capixaba Crédito: Divulgação
Nossa estilista Marcí Vago vai ser homenageada pela Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, na segunda-feira (15), pela sua contribuição com a arte em suas coleções de moda. A solenidade, na Casa de Portugal,  marcará ainda a posse de novos acadêmicos e a comemoração do nascimento de Jorge Amado. A capixaba lança no final de agosto a coleção "Poesia Visual", inspirada no poeta Fernando Pessoa. 

MODA

Arquiteta Leticia Finamore fez a nova loja conceito da Açucar Moreno no Shopping Vitoria
A arquiteta Leticia Finamore assina o projeto da nova loja conceito de Hinglyd Fonseca no Shopping Vitória Crédito: Camilla Baptistin

EXPOSIÇÃO

Thais Hilal convida para  abertura da exposição "Loio-Pérsio | Desenhos Inéditos", na quarta-feira (17), na OÁ Galeria. Loio-Pérsio (1927-2004) foi pintor, desenhista, gravador, ilustrador e artista gráfico brasileiro. As obras selecionadas, pertencentes à coleção particular do empresário e colecionador Márcio Espindula (ES) e ao acervo de Rodrigo Magalhães (RJ), filho do artista e responsável pelo conjunto da família, serão apresentadas pela primeira vez ao público. Trata-se de uma homenagem póstuma ao artista. A exposição conta com texto exclusivo elaborado pelo editor carioca Luiz Eduardo Meira de Vasconcellos, proprietário da Editora Contra Capa.

VISITA

Café Lindenberg, Marcello Moraes, Bruno Passoni, José Carlos Correa Cardoso e Giliard Ferreira
Café Lindenberg, Marcello Moraes, Bruno Passoni, José Carlos Correa Cardoso e Giliard Ferreira: em visita às instalações da  Cofril, em Atílio Vivácqua Crédito: Divulgação

FESTA

Glaucia Gaviorno, Ricardo Silveira e Marcí Vago
A esteticista e anfitriã Glaucia Gaviorno, Ricardo Silveira e Marcí Vago: comemorando 24 anos de sua clínica, em noite de homenagens e curso de automaquiagem, em Colatina Crédito: Divulgação

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