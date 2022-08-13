Estilista do ES será homenageada na Academia de Letras e Artes de SP

Nossa estilista Marcí Vago vai ser homenageada pela Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, na segunda-feira (15), pela sua contribuição com a arte em suas coleções de moda. A solenidade, na Casa de Portugal, marcará ainda a posse de novos acadêmicos e a comemoração do nascimento de Jorge Amado. A capixaba lança no final de agosto a coleção "Poesia Visual", inspirada no poeta Fernando Pessoa.