Estilista do ES será homenageada na Academia de Letras e Artes de SP

Nossa estilista Marcí Vago vai ser homenageada pela Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, na segunda-feira (15), pela sua contribuição com a arte em suas coleções de moda. A solenidade, na Casa de Portugal, marcará ainda a posse de novos acadêmicos e a comemoração do nascimento de Jorge Amado. A capixaba lança no final de agosto a coleção "Poesia Visual", inspirada no poeta Fernando Pessoa.
Thais Hilal convida para abertura da exposição "Loio-Pérsio | Desenhos Inéditos", na quarta-feira (17), na OÁ Galeria. Loio-Pérsio (1927-2004) foi pintor, desenhista, gravador, ilustrador e artista gráfico brasileiro. As obras selecionadas, pertencentes à coleção particular do empresário e colecionador Márcio Espindula (ES) e ao acervo de Rodrigo Magalhães (RJ), filho do artista e responsável pelo conjunto da família, serão apresentadas pela primeira vez ao público. Trata-se de uma homenagem póstuma ao artista. A exposição conta com texto exclusivo elaborado pelo editor carioca Luiz Eduardo Meira de Vasconcellos, proprietário da Editora Contra Capa.