Edna Jabour e Joel Mizuki celebram os 15 anos de Alice em Vitória

Queridos de RR, Edna Jabour e Joel Mizuki celebraram o aniversário de 15 anos da filha Alice, no sábado (06), na Casa Lounge, em Vitória. O bufê, o bolo e os doces tiveram a assinatura do bufê da mãe da aniversariante, é claro. A decoração, em tons de roxo e lavanda, foi assinada por Bruna Medeiros, com maquete de bolo de Juliana Marculano. A coreografia da valsa foi de Paulo Balbino. E o DJ Fabiano, da One Nice Experience, bombou a pista da festa, com coordenação de Cíntia Kuster. Confira a galeria de fotos de Elani Passos.

O Dia dos Pais é a quarta melhor data para o comércio, atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. E todos ganham com a data, não apenas os pais. “A gente observa que o comércio todo se mobiliza nessa data. Por exemplo: lojas de flores fazem parcerias com cervejarias, açougues podem preparar uma cesta para o churrasco do Dia dos Pais, uma papelaria consegue criar um kit para presentear o pai que trabalha em escritório. Ou seja, há oportunidades de negócios para todas as lojas, mesmo as que não têm produtos masculinos”, comentou o superintendente da CDL Vitória, Wagner Júnior Corrêa.