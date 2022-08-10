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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Edna Jabour e Joel Mizuki celebram os 15 anos de Alice em Vitória

Publicado em
10 ago 2022 às 02:15
Joel Mizuki, Alice Zambon Mizuki e Edna Jabour
Joel Mizuku,   Alice Zambon Mizuki e Edna Jabour: festa de 15 anos em família Crédito: Elani Passos

Viva, Alice! 

Queridos de RR, Edna Jabour e Joel Mizuki celebraram o aniversário de 15 anos da filha Alice, no sábado (06), na Casa Lounge, em Vitória.  O bufê, o bolo e os doces tiveram a assinatura do bufê da mãe da aniversariante, é claro. A decoração, em tons de roxo e lavanda, foi assinada por Bruna Medeiros, com maquete de bolo de Juliana Marculano. A coreografia da valsa foi de Paulo Balbino.  E o DJ Fabiano, da One Nice Experience, bombou a pista da festa,  com coordenação de Cíntia Kuster. Confira a galeria de fotos de Elani Passos.

DIA DOS PAIS

O Dia dos Pais é a quarta melhor data para o comércio, atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. E todos ganham com a data, não apenas os pais. “A gente observa que o comércio todo se mobiliza nessa data. Por exemplo: lojas de flores fazem parcerias com cervejarias, açougues podem preparar uma cesta para o churrasco do Dia dos Pais, uma papelaria consegue criar um kit para presentear o pai que trabalha em escritório. Ou seja, há oportunidades de negócios para todas as lojas, mesmo as que não têm produtos masculinos”, comentou o superintendente da CDL Vitória, Wagner Júnior Corrêa.

COMEMORAÇÃO

As amigas e sócias Andrea Munhos, Bruna Strauch e Luiza de Podestá Voigt
As amigas e sócias Andrea Munhos, Bruna Strauch e Luiza de Podestá Voigt comemoram 1 ano de mpresa capixaba de roupas e artigos infantis Crédito: Divulgação

Partiu, Sampa!

A  arquiteta e urbanista Bruna Perim, que estreia na CASACOR ES com a Adega Gourmet, vai visitar a CASACOR SP, nesta semana. Além da mostra paulista, a arquiteta irá à Galeria Idea!Zarvos e Casa de Vidro Lina Bo Bardi.

Vinhos do sul da Itália

O lançamento do showroom do projeto dormitório da Nattuzi Vitória, de Robson Arruda, no dia 16 de agosto, às 19h, levará os convidados para uma experiência italiana. O sommelier Cassiano Borges, com 15 anos de experiência, fará uma palestra e um momento de degustação com vinhos da Sicília e Puglia, no Sul da Itália, região de onde vem a inspiração da Natuzzi. Dentre os vinhos escolhidos para o momento especial, o Epicuro Primitivo di Puglia IGP 2019.

FESTA 

Wendy Verjovsky e Aurê Aguiar
Wendy Verjovsky e Aurê Aguiar: celebrando o casamento de Lívia Verjovsky e Henrique Siniscalchi, no Palácio Tangará, em São Paulo Crédito: Divulgação

Verão 2023

O fotógrafo carioca Rafael Drummond assina a campanha de primavera verão da The Store, de Karen Moro e Thais Medeiros. A locação escolhida foi Petrópolis, na Serra Fluminense.

Cafés e gelatos

Guilherme Barutti além de ser especialista em gelatos, se especializou também em cafés. Lorran Xavier foi quem ministrou um curso de barista para o chef. Agora, Guilherme passa a oferecer um café especial, produzido em Venda Nova do Imigrante, para os clientes de sua Barutti, nova gelateria que será inaugurada na Praia da Costa, no próximo dia 15.

LANÇAMENTO

Brenda Riva, a designer de joias Alice Mendes e a consultora de imagem e estilo Ludmila Giacomelli em lançamento de primavera, na Praia do Canto.
Brenda Riva, a designer de joias Alice Mendes e a consultora de imagem e estilo Ludmila Giacomelli: em lançamento de primavera, na Praia do Canto. Crédito: Divulgação

INAUGURAÇÃO

Letícia e Yuri Donateli
Letícia e Yuri Donateli: na inauguração de novo espaço de festas e eventos infantis de Vila Velha  Crédito: Thuanny Louzada

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