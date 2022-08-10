Edna Jabour e Joel Mizuki celebram os 15 anos de Alice em Vitória

Queridos de RR, Edna Jabour e Joel Mizuki celebraram o aniversário de 15 anos da filha Alice, no sábado (06), na Casa Lounge, em Vitória. O bufê, o bolo e os doces tiveram a assinatura do bufê da mãe da aniversariante, é claro. A decoração, em tons de roxo e lavanda, foi assinada por Bruna Medeiros, com maquete de bolo de Juliana Marculano. A coreografia da valsa foi de Paulo Balbino. E o DJ Fabiano, da One Nice Experience, bombou a pista da festa, com coordenação de Cíntia Kuster. Confira a galeria de fotos de Elani Passos.