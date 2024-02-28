Rita Garajau celebra aniversário em sunset party em Guarapari

A grife de joias capixaba Carolina Neves, criada e assinada pela designer homônima, está prestes a deixar sua marca em exibição na icônica loja de luxo Bergdorf Goodman, localizada na 5th Avenue de Nova York. Fundada em 1899, a loja é conhecida por sua curadoria que expõe grifes como Prada, Dolce & Gabbana, Gucci e Jimmy Choo. A CN foi selecionada juntamente com outras duas marcas brasileiras para apresentar uma coleção de fine jewelry na vitrine da Bergdorf. Este convite consolida a posição da Carolina Neves como a principal grife de joias do Estado, e também marca sua expansão global e reconhecimento no mercado de luxo. A exposição será lançada com um coquetel na quinta-feira (29), e reunirá uma seleção diversificada de grifes de todo o mundo no setor de fine jewelry, seguindo até 30 de abril. Carolina conta que a coleção a ser exposta segue o DNA da marca: joias cheias de significado com destaque às gemas brasileiras. Todas as pedras utilizadas serão da Cruzeiro Mine, a maior exportadora de turmalinas do mundo.