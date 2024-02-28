Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Rita Garajau celebra aniversário em sunset party em Guarapari

28 fev 2024 às 03:00
Benicio Pereira, Rita Garajau, Germana Pereira, Geane Marques e Bernardo
Benicio Pereira, a aniversariante Rita Garajau, Germana Pereira, Geane Marques e Bernardo: família reunida em tarde de festa nas Três Praias Crédito: Divulgação

Viva, Rita! 

Querida de RR, a designer de interiores Rita Garajau celebrou idade nova no sábado (24), na área de lazer  Clube Alpahville, nas Três Praias, Guarapari.  A sunset party reuniu a família e cerca de 45 amigas em noite de lua cheia. A chef Tereza Aragão assinou o menu e o cantor André Furlan animou a pista. Veja as fotos!

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

Carol Neves e Andréia Lopes
Carolina Neves e a aniversariante Andréia Lopes: em tarde de festa na Praia do Canto Crédito: Arthur Louzada

EM NOVA YORK

A grife de joias capixaba Carolina Neves, criada e assinada pela designer homônima, está prestes a deixar sua marca em exibição na icônica loja de luxo Bergdorf Goodman, localizada na 5th Avenue de Nova York. Fundada em 1899, a loja é conhecida por sua curadoria que expõe grifes como Prada, Dolce & Gabbana, Gucci e Jimmy Choo. A CN foi selecionada juntamente com outras duas marcas brasileiras para apresentar uma coleção de fine jewelry na vitrine da Bergdorf. Este convite consolida a posição da Carolina Neves como a principal grife de joias do Estado, e também marca sua expansão global e reconhecimento no mercado de luxo. A exposição será lançada com um coquetel na quinta-feira (29), e reunirá uma seleção diversificada de grifes de todo o mundo no setor de fine jewelry, seguindo até 30 de abril. Carolina conta que a coleção a ser exposta segue o DNA da marca: joias cheias de significado com destaque às gemas brasileiras. Todas as pedras utilizadas serão da Cruzeiro Mine, a maior exportadora de turmalinas do mundo.

HAPPY HOUR

Mariana Clark, Júlia Bastos, Kris Junqueira e Carol Hemerly
Mariana Clark, Júlia Bastos, Kris Junqueira e Carol Hemerly: celebrando Andréia Lopes! Crédito: Arthur Louzada

FESTA DE ANIVERSÁRIO

Em São Paulo

O Dia Internacional da Mulher será diferente para a médica Renata Melo. Ela segue para São Paulo onde participa do curso Capitech - Hands On da Passoni Clinic, que acontece nos dias 8 e 9 de março. Comandada pela médica tricologista Luciana Passoni, o curso contará com aprimoramento no que há de mais moderno em tratamentos capilares. “Exossomos, terapia regenerativa, andrógena serão algumas das técnicas que iremos realizar no curso”, diz a médica.

Piloto da Stock Car em Vitória

 A Elleven Capital, escritório de assessoria e planejamento financeiro, gestão patrimonial, com foco de atuação no mercado de ativos digitais, é a mais nova empresa a chegar no Espírito Santo. Depois de anos de experiência atendendo e levando soluções financeiras eficientes aos clientes em Curitiba (BRA) e em Boston (EUA), Vitória vai ganhar um escritório para chamar de seu. A sede fica na Enseada do Suá e será inaugurada no próximo dia 5 de março, 17 h. O burburinho no mercado está por conta do convidado ilustre que a Elleven Capital está trazendo para marcar sua chegada ao ES: quem marcará presença será o piloto bicampeão da Nascar Brasil Júlio Campos. Cinco vezes campeão da stock car, ele também já venceu a Fórmula Dodge e a Copa Montana. A Elleven/Onil é a patrocinadora deste super campeão!

NO CENTRO DE VITÓRIA

Veja Também

Médica do ES celebra aniversário em São Paulo com presença de famosos

Vitória ganha novo espaço de arte; veja fotos e vídeo

Confraria das Onças realiza ressaca de carnaval em Vitória; fotos e vídeo

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário Coluna Social
