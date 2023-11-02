Rede Gazeta sedia debates sobre Atitude Sustentável; veja fotos

KTX chega ao ES
Com um histórico de 40 anos no mercado, a renomada marca mineira KTX, especializada no ramo de franquias de calçados e acessórios, está prestes a inaugurar sua primeira loja no Espírito Santo. A KTX chega ao Estado no dia 1º de novembro, com uma loja de 696m² no Shopping Moxuara, em Cariacica. Foram investidos mais de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) na unidade do Shopping Moxuara, trazendo um estoque de mais de 20.000 pares de calçados e milhares de acessórios. Além disso, a inauguração gerou mais de 100 empregos diretos e indiretos.