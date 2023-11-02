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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rede Gazeta sedia debates sobre Atitude Sustentável; veja fotos

Publicado em
02 nov 2023 às 03:00
Painelistas do Atitude Sustentável
Felipe Rigoni, Enio Bergoli, Juliano Salgado, Abdo Filho, osé Carlos Carvalho, Kátia Cocô e Juliana Bedoya: painelistas do Atitude Sustentável Crédito: Arthur Louzada

Atitude Sustentável

A Rede Gazeta recebeu a nova edição do painel Atitude Sustentável nesta terça-feira (31), com mediação do jornalista e colunista de A Gazeta Abdo Filho. Os painelistas presentes discutiram sobre restauração florestal e produção de água - principais temáticas do evento de 2023. Marcaram presença o ex-ministro do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho; o presidente do Conselho de Administração do Instituto Terra, Juliano Salgado; a diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Kátia Côco; a gerente Socioambiental da Fundação Renova, Juliana Bedoya; o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli; e o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do ES, Felipe Rigoni. Veja quem conferiu o evento na galeria de Arthur Louzada.

PALESTRA

Rodrigo Abelha e Alline Passamani
O casal Rodrigo Abelha e Alline Passamani no Espaço Patrick Ribeiro na terça, conferindo a palestra de Tiago Brunet na Pré-Prophetic Conference. A conferência continua nos dias 2, 3 e 4. Crédito: Cloves Louzada

LANÇAMENTO DE LIVRO

Flavio Cheim, Jacqueline Frederico e Anna Flávia Chein
Flavio Cheim, a autora Jacqueline Frederico e Anna Flávia Chein: noite de lançamento de "O Impacto da Pandemia nas Micro e Pequenas empresas", na Casa OAB, na segunda-feira (30) Crédito: Cacá Lima

Advocacia

No mês em que comemoram 10 anos do seu escritório de advocacia, os sócios Larissa Menezes e Victor Passos Costa lançam um novo serviço jurídico voltado ao mercado internacional. Passam a representar estrangeiros ou empresários que residem no exterior e desejam abrir um negócio ou serem sócios de empresas no Brasil.

KTX chega ao ES

KTX chega ao ES Com um histórico de 40 anos no mercado, a renomada marca mineira KTX, especializada no ramo de franquias de calçados e acessórios, está prestes a inaugurar sua primeira loja no Espírito Santo. A KTX chega ao Estado no dia 1º de novembro, com uma loja de 696m² no Shopping Moxuara, em Cariacica. Foram investidos mais de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) na unidade do Shopping Moxuara, trazendo um estoque de mais de 20.000 pares de calçados e milhares de acessórios. Além disso, a inauguração gerou mais de 100 empregos diretos e indiretos.

MODA

Sara Valentim e Alice Mendes
Sara Valentim e Alice Mendes: lançamento da coleção Valsa das Flores, nesta terça-feira (31), no Vitshoes Crédito: Divulgação

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