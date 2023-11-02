Rede Gazeta sedia debates sobre Atitude Sustentável; veja fotos

A Rede Gazeta recebeu a nova edição do painel Atitude Sustentável nesta terça-feira (31), com mediação do jornalista e colunista de A Gazeta Abdo Filho. Os painelistas presentes discutiram sobre restauração florestal e produção de água - principais temáticas do evento de 2023. Marcaram presença o ex-ministro do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho; o presidente do Conselho de Administração do Instituto Terra, Juliano Salgado; a diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Kátia Côco; a gerente Socioambiental da Fundação Renova, Juliana Bedoya; o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli; e o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do ES, Felipe Rigoni. Veja quem conferiu o evento na galeria de Arthur Louzada.