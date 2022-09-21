Kajory Alimentos apresenta novidades na Acaps Trade Show na Serra

Ricardo Valadares, Diego Araujo, Joana Valadares e Renata Rasseli: em noite de festa no estande da Kajory na Acaps Trade Show, no Pavilhão de Carapina Crédito: Mônica Zorzanelli

Ricardo Valadares, e a diretora de marketing, Joana Valadares. Com mais de 30 anos de mercado, a capixaba Kajory Alimentos, referência quando o assunto é frango de qualidade , apresentou suas novidades na Acaps Trade Show, a maior feira de negócios do varejo, pela primeira vez, em estande próprio. Até 2019, a empresa fazia parte do espaço do SindiFrios. O evento segue até quinta-feira (22), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Os anfitriões foram o diretor e fundador da Kajory,e a diretora de marketing,

A festa de "estreia" da Kajory na Acaps, nesta terça-feira (20), reuniu amigos, clientes e visitantes da feira, com degustação comandanda pelo chef Saniel Kalil e sorteio de brindes. A degustação apresentou todas os cortes e produtos nobres da marca de frango. A linguicinha, produzida com coxa e sobrecoxa com somente 6% de gordura (as outras marcas têm acima de 30%), foi o grande hit da noite. O coração de frango e o franguinho temperado também fizeram sucesso durante a noite de um dos estandes mais concorridos da Acaps.

O chef Saniel Kalil comandou a degustação da Kajory na Acaps Trade Show 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli

A marca ainda anunciou os lançamentos para 2023, entre eles, a almôndega de frango, o hambúrger de frango e o nugget. "A nossa marca só trabalha com produtos resfriados e não congelados. Nossa fazenda própria, em Vila Velha, utiliza energia solar e faz a reciclagem da água para colocar no mercado um produto de excelência. Estamos oferecendo um frango saudável e com praticidade no preparo para o consumidor final", diz Joana Valadares.

"A Kajory é uma empresa 100% capixaba e quer ser a número 1 na escolha do consumidor. Planejamos chegar ainda aos mercados vizinhos do ES."

HISTÓRIA DA EMPRESA

A Kajory nasceu em 1998, quando três irmãos de Vila Velha, Carlos, José e Ricardo, uniram seus nomes para a criação da marca, para oferecer ao público uma linha de produtos de frango com diferencial nutricional.

A empresa, em sua primeira década, funcionou no fundo de quintal da casa de seus sócios, na Barra do Jucu. Após muita dedicação e foco na qualidade dos produtos, a Kajory ganhou novos rumos e foi instalada na fazenda em que está hoje, em Cobilândia, com área de 33 mil metros quadrados.

Em 2001, a marca foi reposicionada e ganhou nova diretoria. Ricardo Valadares e Almir Schneider assumiram parceria e a condução da empresa, com o intuito de honrar a história do empreendimento, além de intensificar as relações com o consumidor e manter o objetivo de nutrir com responsabilidade.

Os produtos da Kajory estão presentes em quase 30 redes de supermercados. Como resultado de toda a distribuição, a marca está presente em 150 lojas físicas no Espírito Santo e o produto é utilizado em 3.267 lojas variadas, em empreendimentos como restaurantes e até hospitais.

Confira quem prestigiou a festa da Kajory na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e no vídeo abaixo.

Kajory na Acaps Trade Show 2022