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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Kajory Alimentos apresenta novidades na Acaps Trade Show na Serra

Publicado em
21 set 2022 às 11:15
Ricardo Valadares, Diego Diego Araujo, Joana Valadares e Renata Rasseli
Ricardo Valadares, Diego Araujo, Joana Valadares e Renata Rasseli: em noite de festa no estande da Kajory na Acaps Trade Show, no Pavilhão de Carapina Crédito: Mônica Zorzanelli
Com  mais de 30 anos de mercado, a capixaba Kajory Alimentos, referência quando o assunto é frango de qualidade,  apresentou suas novidades na Acaps Trade Show, a maior feira de negócios do varejo,  pela primeira vez, em estande próprio. Até 2019, a empresa fazia parte do espaço do SindiFrios.  O evento segue até quinta-feira (22), no Pavilhão de Carapina, na Serra.  Os anfitriões foram o diretor e fundador da Kajory, Ricardo Valadares, e a diretora de marketing, Joana Valadares.
A festa de "estreia" da Kajory na Acaps, nesta terça-feira (20), reuniu amigos, clientes e visitantes da feira, com degustação comandanda pelo chef Saniel Kalil e sorteio de brindes.  A degustação apresentou todas os cortes e produtos nobres da marca de frango. A linguicinha, produzida com coxa e sobrecoxa com somente 6% de gordura (as outras marcas têm acima de 30%), foi o grande hit da noite. O coração de frango e o franguinho temperado também fizeram sucesso durante a noite de um dos estandes mais concorridos da Acaps. 
Chef Saniel Kalil
O chef Saniel Kalil comandou a degustação da Kajory na Acaps Trade Show 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli
A marca ainda anunciou os lançamentos para 2023, entre eles, a almôndega de frango, o hambúrger de frango e o nugget. "A nossa marca só trabalha com produtos resfriados e não congelados. Nossa fazenda própria, em Vila Velha, utiliza energia solar e faz a reciclagem da água para colocar no mercado um produto de excelência. Estamos oferecendo um frango saudável e com praticidade no preparo para o consumidor final", diz Joana Valadares. 
"A Kajory é uma empresa 100% capixaba e quer ser a número 1 na escolha do consumidor. Planejamos chegar ainda aos mercados vizinhos do ES."

HISTÓRIA DA EMPRESA

A Kajory nasceu em 1998,  quando três irmãos de Vila Velha, Carlos, José e Ricardo, uniram seus nomes para a criação da marca,  para oferecer ao público uma linha de produtos de frango com diferencial nutricional. 
A empresa, em sua primeira década, funcionou no fundo de quintal da casa de seus sócios, na Barra do Jucu. Após muita dedicação e foco na qualidade dos produtos, a Kajory ganhou novos rumos e foi instalada na fazenda em que está hoje, em Cobilândia, com área de 33 mil metros quadrados.
Em 2001, a marca foi reposicionada e ganhou nova diretoria. Ricardo Valadares e Almir Schneider assumiram parceria e a condução da empresa, com o intuito de honrar a história do empreendimento, além de intensificar as relações com o consumidor e manter o objetivo de nutrir com responsabilidade.
Os produtos da Kajory estão presentes em quase 30 redes de supermercados. Como resultado de toda a distribuição, a marca está presente em 150 lojas físicas no Espírito Santo e o produto é utilizado em 3.267 lojas variadas, em empreendimentos como restaurantes e até hospitais.
Confira quem prestigiou a festa da Kajory na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e no vídeo abaixo. 

Kajory na Acaps Trade Show 2022

CONTEÚDO OFERECIDO POR KAJORY ALIMENTOS

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